Újabb videóban jelentkezett be az ukrán elnök

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök péntek este új videót tett közzé az interneten, amelyet nyilvánvalóan Kijev utcáin forgattak. Segítőitől körülvéve Zelenszkij azt mondta a kamerának, hogy "mindannyian itt vannak" az ország fővárosában, csapata megvédi függetlenségüket. Zelenszkij egy korábbi videója egy bunkernek tűnő helyen készült, ami felerősítette azokat a pletykákat, hogy az orosz katonai támadás közepette elmenekült a városból vagy az országból.



Zelenszkij legutóbbi videója nem sokkal azután került fel a közösségi médiára, hogy pénteken besötétedett Kijevben, bár a felvétel helyét és időpontját nem sikerült ellenőrizni. Korábban az orosz csapatok folytatták előrenyomulásukat a város ellen, több irányból közelítették meg a külvárosát, és elfoglaltak egy kulcsfontosságú repülőteret, ahol az ukrán hadsereg állítása szerint csak órákkal korábban fordították vissza az előrenyomulást.

Zelensky posts a video with top aides + his prime minister, apparently from above ground in Kyiv.



"We are all here, our soldiers are here ... we are defending our independence" pic.twitter.com/CX7s7Rq0ED