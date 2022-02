Orosz hadművelet

Ferenc pápa felkereste Oroszország szentszéki nagykövetségét

A katolikus egyházfő felkereste Oroszországnak a Szentszéknél akkreditált diplomáciai képviseletét pénteken - közölte a szentszéki sajtóközpont.



Ferenc pápa a reggeli órákban látogatott el az orosz nagykövetségre, amely a Vatikán szomszédságában, a Szent Péter térre vezető úton található.



A Vatikánban akkreditált tudósítókkal közölt információk szerint a pápa fél órát beszélt Alekszandr Avgyejev nagykövettel, akinek "aggodalmát fejezte ki" az Ukrajnában zajló orosz hadművelet miatt.



A hírt elsőként a Telam argentin hírügynökség közölte, mely szerint Ferenc pápa "közvetíteni igyekszik két ország között a Moszkva indította támadást követően".



A La Repubblica című napilap úgy tudja, a nagykövet beszámolt a pápának az ukrajnai helyzetről. Az orosz diplomácia képviselője találkozó előkészítésén dolgozik Ferenc pápa és Kirill orosz ortodox pátriárka között.



Ferenc pápa március 2-ra ima- és böjtölési napot hirdetett meg a békéért.



Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtök hajnalban rendelte el katonai művelet végrehajtását a Donyec-medencében, leszögezve, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország demilitarizálására. Az orosz erők mindazonáltal Ukrajna más térségei, így a főváros ellen is hadműveletet folytatnak, és támadást indítottak a Moszkva-barát szakadárok is az általuk ellenőrzött kelet-ukrajnai területekről. Az ukrán vezetés hadiállapotot vezetett be. A felek halálos áldozatokról és sebesültekről is beszámoltak. A nemzetközi közösség sorra jelent be büntetőintézkedéseket Moszkva ellen.