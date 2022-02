Orosz hadművelet

Macron telefonon beszélt Putyinnal, a hadművelet azonnali leállítását követelte

Macron az első nyugati politikus, aki Putyinnal felvette a kapcsolatot, miután az orosz elnök elrendelte az ukrajnai katonai műveletet. 2022.02.25 08:06 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonon egyeztetett Emmanuel Macron francia elnökkel - közölte csütörtökön este a Kreml.



A tájékoztatás szerint Putyin a beszélgetés során "kimerítő" magyarázatot adott hivatali partnerének Oroszország cselekedeteinek okaira. Az orosz államfői hivatal arról számolt be, hogy "komoly és nyílt véleménycsere folyt az ukrajnai helyzetről".



A két politikus megállapodott abban, hogy kapcsolatban maradnak.



Az Elysée-palota szerint Macron követelte, hogy Putyin haladéktalanul állítsa le az orosz katonai műveletet Ukrajna ellen.



Macron az első nyugati politikus, aki Putyinnal felvette a kapcsolatot, miután az orosz elnök elrendelte az ukrajnai katonai műveletet. A telefonbeszélgetést Párizs kezdeményezte.



A francia államfő az EU-tagállamok vezetőinek csütörtök esti rendkívüli csúcsértekezlete előtt kijelentette, hogy Putyin "masszív szankcióknak" néz elébe.



Macron fokozott erőfeszítéseket tett az orosz-ukrán konfliktus békés megoldása érdekében, és ezért személyesen is találkozott Putyinnal Moszkvában. Az utóbbi időben a két vezető többször is egyeztetett telefonon.



A francia Air France légitársaság bejelentette, hogy az ukrajnai háborús helyzet miatt heti tizenkettőről hétre csökkenti Moszkvába induló járatait.