Orosz hadművelet

Biden: Putyint terheli a teljes felelősség az Ukrajna elleni támadásért

Vlagyimir Putyin orosz elnököt terheli a teljes felelősség az Ukrajna elleni támadásért, és neki, valamint Oroszországnak szembe kell néznie a következményekkel - jelentette ki Joe Biden amerikai elnök csütörtökön a Fehér Házban elmondott beszédében.



"Putyin az agresszor. Putyin választotta ezt a háborút. És most ő, valamint országa viseli a következményeket" - fogalmazott Biden, aki szerint a mostani szankciós intézkedések "azonnal és hosszú távon is súlyos költségekkel terhelik meg majd az orosz gazdaságot". Az elnök hozzátette: a szankciókat szándékosan úgy alakították ki, hogy "maximalizálják a hosszú távú hatást Oroszországra, és minimalizálják az Egyesült Államokra és szövetségeseire gyakorolt hatást".



Biden egyebek között azt is bejelentette, hogy korlátozzák Oroszország azon képességét, hogy dollárban, euróban, fontban és jenben kereskedjen, azaz hogy "a globális gazdaság része legyen". Ezenkívül zárolják négy nagy orosz bank pénzügyi eszközeit. Ez azt jelenti, hogy "minden vagyonukat, amely Amerikában van, befagyasztják". Ezek a szankciók érintik Oroszország két legnagyobb pénzintézetét, a Sberbankot és a VTB Bankot is.



A szankciók részeként exportkorlátozást vezetnek be Moszkva ellen, azaz megnehezítik, hogy Oroszország hozzáférjen olyan fontos termékekhez, mint az elektronikai cikkek, a számítógépek, a félvezetők, vagy éppen a repülőgép-alkatrészek. Ez az intézkedés különösen Oroszország védelmi, légiközlekedési és tengeri ágazatait célozza meg.



Az elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok szankciókat fog bevezetni a Kremlhez kötődő további orosz "elitekre" is. Az amerikai pénzügyminisztérium közleménye szerint a szankciók 10 orosz személyt is megcéloznak, köztük "Putyinhoz közel álló embereket és a pénzügyi szektorban dolgozó eliteket".

Biden kijelentette: "nem tervezi, hogy beszél" Putyin elnökkel. "Putyin pária lesz a nemzetközi porondon" - fogalmazott az amerikai elnök. "Putyin döntése, hogy teljesen indokolatlan háborút indított Ukrajna ellen Oroszországot gyengébbé, a világ többi részét pedig erősebbé tette" - vélekedett Biden.



Az amerikai elnök szerint Putyin "elszakadt a világ többi részétől, és újjá akarja éleszteni a volt Szovjetuniót". Biden úgy vélte, hogy az orosz elnök ambíciói "szöges ellentétben állnak" azzal az iránnyal, amerre szerinte a világ többi része halad.



Az elnök arról is beszélt, hogy engedélyezte amerikai légi és szárazföldi erők áthelyezését Európába, és megerősítette az Egyesült Államok elkötelezettségét a NATO mellett. Ugyanakkor azt is világossá tette, hogy az amerikai csapatok nem azért mennek Európába, hogy "Ukrajnában harcoljanak", hanem hogy a NATO-szövetséget védelmezzék. "Az Egyesült Államok a NATO területének minden centiméterét meg fogja védeni" - tette hozzá.



Később az egyik magas rangú amerikai védelmi tisztségviselő megerősítette: az Egyesült Államok 7000 katonát küld Németországba, hogy így segítse a NATO-szövetségeseket.