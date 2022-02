Videón, ahogy megszállják a csernobili atomerőművet az oroszok

Az orosz hadsereg ellenőrzése alá vonta a csernobili atomerőmű területét - erősítette meg csütörtökön Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki iroda vezetőjének tanácsadója.



Szavai szerint a nukleáris erőmű jelenleg veszélyben van, fennáll a provokációk veszélye. "Heves harcok után elvesztettük az ellenőrzésünket a csernobili terület felett. Az egykori csernobili atomerőmű létesítményeinek, a nukleáris hulladéktárolónak az állapota nem ismert. Az oroszok ez irányú, teljesen értelmetlen támadása után nem lehet azt mondani, hogy a csernobili atomerőmű biztonságos. Ez az egyik legsúlyosabb fenyegetés ma Európára nézve. Az oroszok szokásait ismerve valószínűleg már provokációkra készülnek a csernobili atomerőműben: vagy a támadás során okozott károkért Ukrajnára kenik a felelősséget, vagy ők maguk fogják megrongálni ezeket a kétségtelenül nagyon veszélyes objektumokat" - vélekedett a tanácsadó.



Podoljak beszámolt arról is, hogy orosz légi deszantosok úgyszintén elfoglalták az Antonov repülőgépgyárnak a fővárostól, Kijevtől kevesebb mint tíz kilométerre fekvő hosztomeli repterét. "Az ukrán fegyveres erők heves harcok után elvesztették az ellenőrzést az Antonov gyár repülőtere felett" - mondta el az Ukrajinszka Pravda hírportálnak. Előzőleg a ezérkari főnökség hozta nyilvánosságra, hogy a reptéren húsz orosz katonai helikopterről szálltak ki deszant alakulatok tagjai, akikkel az ukrán katonák harcba bocsátkoztak.



Az ukrán határőrszolgálat közben azt közölte, hogy folyamatosan érkeznek tartalékosok a határőrizet megerősítésére, beleértve a Donyec-medencei konfliktus övezetét is. "A határőrök, a fegyveres erők, a nemzeti gárda és más biztonsági erők tartják a védelmi vonalakat. A betolakodókat megsemmisítik" - hangoztatták közleményükben.

The first video from the captured Chernobyl nuclear power plant. Ukraine's PM Shmyhal has confirmed that the exclusion zone and all the NPP facilities have come under the control of the Russian forces. pic.twitter.com/D1da62UiRV