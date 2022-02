Orosz hadművelet

Elfoglalták Csernobilt az oroszok

Elfoglalták az orosz haderők a csernobili atomerőművet, a kezelőszemélyzetet az első információk szerint túszként tartják a létesítményben.



A hírt a Reuters szerint Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki hivatal tanácsadója is megerősítette. "Lehetetlen megmondani, hogy a csernobili atomerőmű biztonságos-e az oroszok teljesen értelmetlen támadása után" - mondta a tanácsadó. "Ez az egyik legsúlyosabb fenyegetés ma Európában."



Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtök hajnalban katonai művelet végrehajtását rendelte el a Donyec-medencében, leszögezve, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország demilitarizálására. Az orosz erők mindazonáltal Ukrajna más térségeiben is támadtak katonai célpontokat, és támadást indítottak az oroszbarát szakadárok is az általuk ellenőrzött kelet-ukrajnai területeken. Az ukrán vezetés hadiállapotot vezetett be. A nyugati világ elítélte az orosz hadműveletet, és súlyos szankciókat helyezett kilátásba Moszkva ellen.