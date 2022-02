Orosz hadművelet

Trump: Ukrajna megtámadása nem történhetett volna meg az én elnökségem alatt

Donald Trump két nappal korábban még "nagyon ravasznak" nevezte Vlagyimir Putyin orosz elnököt, miután a Kreml elismerte a két kelet-ukrajnai szakadár "köztársaság" függetlenségét. 2022.02.24 16:41 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Donald Trump korábbi amerikai elnök a Fox News amerikai hírtelevízióban bírálta Joe Biden amerikai elnök Ukrajna orosz katonai megtámadására adott válaszát, és kijelentette, hogy az nem történhetett volna meg az ő elnöksége idején - jelentette az Axios amerikai hírportál csütörtökön.



A médium online tudósítása szerint a korábbi amerikai elnök Laura Ingraham beszélgetős politikai elemző műsora, a The Ingraham Angle szerda késő esti élő adásába betelefonálva "rettenetes dolognak" nevezte az Ukrajna elleni támadást, hozzátéve, hogy "ez nem történhetett volna meg az én hivatali időm alatt".



Donald Trump az interjúban Vlagyimir Putyin orosz elnökkel kapcsolatban kifejtette: "nem hiszem, hogy eredetileg is ezt akarta volna csinálni. Azt hiszem, akart valamit csinálni, aztán tárgyalásokat kezdeni róla, de aztán egyre rosszabb és rosszabb lett a helyzet. Látta a gyengeséget - amikor annak első jelei látszódtak Afganisztánban. Ahogyan Afganisztánból (az amerikaiak) kivonultak. Tényleg azt hiszem, ekkor kezdte azt gondolni, hogy ezt is megteheti".



A korábbi amerikai elnök hozzátette, hogy az Ukrajna elleni támadás "nagyon szomorú dolog a világ számára, az ország számára, és nyilvánvalóan nagyon szomorú dolog mindazok számára, akik fölöslegesen és indokolatlanul életüket veszítik majd".



Donald Trump két nappal korábban még "nagyon ravasznak" nevezte Vlagyimir Putyin orosz elnököt, miután a Kreml elismerte a két kelet-ukrajnai szakadár "köztársaság" függetlenségét.