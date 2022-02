Orosz hadművelet

Szentszéki államtitkár: még van idő és esély a jó szándékra és a tárgyalásra

2022.02.24

Az Ukrajna elleni orosz támadásról szólva a Vatikán Állam miniszterelnökének számító Parolin bíboros szerint "sajnos valósággá válik az a drámai helyzet, amelytől mindenki tartott".



A szentszéki államtitkár azonban úgy vélte, hogy "van még idő a jó szándékra, van még tér a tárgyalásra, van még hely a bölcsesség gyakorlására, melynek segítségével elkerülhető, hogy felülkerekedjenek a felek egyéni érdekei és amely megóvja kinek-kinek a legitim törekvéseit, megkímélve a világot a háború őrületétől és borzalmától".



Pietro Parolin hozzátette, "mi, hívők nem veszítjük el a reményt, hogy a lelkiismeret feldereng azokban, akik kézben tartják a világ sorsát".



Emlékeztetett, hogy Ferenc pápa március 2-ra, hamvazószerda napjára ima- és böjtnapot hirdetett meg hívők és nem hívők számára egyaránt.



Ferenc pápa kezdeményezéséhez csatlakozott Gintaras Grusas, Vilnius érseke, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) elnöke. Az érsek erről a szervezet Firenzében most zajló találkozóján adott ki közleményt, amely az "Isten nevében, álljatok le!" címmel jelent meg.



A CCEE elnöke hangsúlyozta, hogy az európai egyházak "nyomatékosan elítélik az Ukrajnában történteket (..), közösen és határozottan kell cselekedni az orosz agresszió azonnali leállítására, minden lehetőt megtéve a nők, férfiak és ártatlan gyermekek védelmében".



Vilnius érseke felhívást intézett a nemzetközi közösséghez is, kiemelten az Európai Unióhoz annak érdekében, hogy a fegyverek a párbeszédnek és a tárgyalásnak adják át a teret, "a nemzetközi jog, Ukrajna függetlensége és területi szuverenitása védelmével". Gintaras Grusas aggodalmát fejezte ki, hogy a háború Ukrajnából a közeli országokra is átterjedhet, és "fenyegetéssé válhat egész Európa számára".