Nézze meg, hogyan támadták meg Ukrajnát az oroszok - videók

Oroszország precíziós támadássorozattal számolta fel Ukrajna légvédelmét és légierejét - közölte az ország védelmi minisztériuma közleményben, miután országszerte robbanások rengették meg a repülőtereket és kifutópályákat.



A tisztviselők csütörtök reggel azt is állították, hogy az ukrán határőrök nem állnak ellen az előrenyomuló orosz csapatoknak, amelyek azután vonultak be, hogy Vlagyimir Putyin elnök aláírta a Donbaszban végrehajtandó "különleges művelet" megkezdésére vonatkozó parancsot. A tisztviselők ugyanakkor cáfolták a kijevi védelmi vezetők azon állításait, hogy Oroszország legalább egy katonai repülőgépet elvesztett az ország felett az offenzíva során.

BREAKING: Reports the city of Dnipro has also come under Russian bombardment.pic.twitter.com/neEdP5CIRH