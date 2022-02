Háború

Oroszország tagadja, hogy Ukrajna felett lelőtték egy harci gépét

A moszkvai védelmi minisztérium közleményben cáfolta azokat a híreket, amelyek szerint egy orosz harci repülőgépet lőttek le Ukrajnában, és kitartott amellett, hogy a kelet-európai ország összes légvédelmét kiiktatták, miután a Kreml "különleges katonai műveletet" rendelt el a határon túl.



A minisztérium csütörtöki hivatalos közleményében azt írta: "Az ukrán határszolgálat nem tanúsít ellenállást az orosz hadosztályoknak. Az Ukrán Fegyveres Erők légvédelmi képességeit elfojtották. Az Ukrán Fegyveres Erők légi bázisainak katonai infrastruktúrája működésképtelen". A nyilatkozatokban azt is állítják, hogy a külföldi médiában megjelent hírek egy ukrán területen lezuhant orosz repülőgépről nem igazak.



Korábban csütörtökön Kijev azt állította, hogy öt orosz repülőgépet és egy helikoptert lőttek le Luhanszk térségében, a szakadárok által ellenőrzött terület közelében, amelyet Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn hivatalosan is függetlennek ismert el.



Szerda este az újonnan elismert Luhanszki Népköztársaság és a szomszédos Donyecki Népköztársaság vezetői hivatalosan katonai segítséget kértek Oroszországtól. Órákkal később Putyin engedélyezte az erő alkalmazását egy offenzívához a Donbaszban, és a nemzethez intézett televíziós beszédében azt állította, hogy a cél Ukrajna "demilitarizálása".



Dmitrij Kuleba kijevi külügyminiszter azóta bejelentette, hogy "teljeskörű" invázió folyik az országban. "Ez egy agressziós háború" - mondta egy nyilatkozatában. "Ukrajna meg fogja védeni magát és győzni fog. A világ meg tudja és meg kell állítania Putyint. A cselekvés ideje most jött el". Volodimir Zelenszkij elnök hadiállapotot hirdetett az országban, és arra szólította fel a polgárokat, hogy maradjanak nyugodtak és maradjanak otthon.



Külföldi vezetők elítélték Moszkva akcióit, Joe Biden amerikai elnök szerint Oroszország "előre megfontolt háborút" hirdetett, amely "katasztrofális emberveszteséghez és emberi szenvedéshez" vezet.