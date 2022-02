Robbanások világították meg Ukrajnát, miután Oroszország 'különleges műveletet' indított - videó

Robbanások sorozatáról számoltak be Ukrajna-szerte, szemtanúk szerint több nagyváros közelében is történtek robbanások, miután Vlagyimir Putyin orosz elnök aláírta a Donbasz régióban végrehajtandó "különleges katonai műveletet" engedélyező parancsot.



Matthew Chance, a CNN riportere csütörtök reggel Kijev központjában egy háztetőről beszélve elmondta, hogy "négy vagy öt robbanást" hallott a városban, bár kijelentette: "nem tudom megmagyarázni, hogy mik ezek".



A jelentés pillanatokkal azután hangzott el, hogy Putyin bejelentette a katonai műveletet az újonnan elismert szakadár donyecki és luhanszki köztársaságok nevében, ahol évek óta katonai konfliktus dúl a szakadár erők és az ukrán kormány között.

Live on @CNN air- Matthew Chance hears loud explosions in the Capital City of Kyiv. Unclear where they came from- but they happened just minutes after Putin effectively declared war on Ukraine. Moments later Chance put a flack jacket on live on the air. pic.twitter.com/EQgsKPzlJQ

A robbanások egy része a kijevi Boriszpol nemzetközi repülőtéren történt - jelentette a TASZSZ tudósítója. A közösségi médiában megjelent meg nem erősített állítások szerint a repülőtér katonai részlegét több cirkálórakéta találta el. A repülőtérnek otthont adó, Kijev melletti Boriszpol város polgármestere azonban a Facebookon azt közölte, hogy a robbanásokat az ukrán csapatok által, egy azonosítatlan repülőgépre, "valószínűleg egy drónra" leadott lövések okozták. Nyugalomra szólította fel a lakosokat, mondván, nincs szükség arra, hogy bombabunkerekbe vonuljanak.



A jelentések szerint robbanásokat hallottak a Kijevtől mintegy 400 kilométerre keletre, a donbaszi határhoz közelebb fekvő Harkivban is. Az AFP külön jelentett egy robbanást a tengerparti Mariupol városában, a Donyecki területen lévő, a kijevi erők által tartott jelentős kikötővárosban.

Egy meg nem nevezett amerikai tisztviselő a Fox News nemzetbiztonsági tudósítója, Jennifer Griffin szerint a tevékenységet "támadás előtti tűznek" nevezte, amelyet "szárazföldi támadás követ". A tisztviselő a beszámoló szerint hozzátette, hogy robbanásokat hallottak Odessza, a Fekete-tenger egyik jelentős tengeri kikötője és Mariupol, az Azovi-tenger északi partján fekvő városoknál, mondván, hogy "megkezdődött".

US official tells me: Right now we are seeing the pre assault fires. Expect this to go on for a few hours. Land attack to follow with ALL of the full forces Putin has arrayed. Explosions heard in Kiev, Odessa, Mariupol. "It's begun."