Bűnügy

A délolasz Calabria legnagyobb kereskedelmi központját foglalta le a maffiaellenes hatóság

Az Európa egyik legerősebb bűnszervezeteként ismert 'ndrangheta vállalkozásait, ingatlanjait foglalták le a hatóságok nyolcszáz millió euró értékben, köztük Calabria legnagyobb kereskedelmi központját és egy Ferrarit is - közölte a maffiaellenes ügyészség szerdán.



A Catanzaro közelében található Due Mari (Két Tenger) nevű pláza 35 ezer négyzetmétert foglal el, tele üzletekkel, parkolóval, szórakozási lehetőségekkel.



A pénzügyőrség lefoglalta kereskedelmi-bevásárló központ a három testvér, Francesco, Pasqualino és Marcello Perri tulajdona. Az intézkedést elrendelő Nicola Gratteri maffiaellenes ügyész indoklása szerint a Due Mari valójában a helyi szervezett bűnözés, a 'ndrangheta bázisának számít. A központ a bűnszervezet piszkos pénzének átmosásával valósult meg, és a kereskedelmi központban minden tevékenység a 'ndranghetát szolgálta: az üzletekben a szervezet emberei dolgoztak, és a beszállítókat is a szervezet válogatta ki. A plázát 2016-ban egyszer már lezárták, de aztán újranyitották.



A hatóságok a kereskedelmi központ mellett további tizenkilenc hipermarketet zártak le. Nyolcszázmillió euró, vagyis több mint 2,8 milliárd forint értékben foglaltak le ingatlanokat, köztük két luxusvillát, üzleteket, köztük autó- és motorkereskedéseket, építkezési területeket, továbbá lefoglaltak egy Ferrarit és egy Maseratit is.



A Lamezia Terme város térségében aktív Perri-fivérek "közvetítő" szerepet töltöttek be, szabad utat biztosítva a szervezet bűnözésnek a nagykereskedelemben. Olyan stratégiai gazdasági szektorokban "segítettek" a 'ndranghetának megvetnie a lábát, mint a Dél-Olaszországban nagyon erős élelmiszer-kereskedelem. A Perri-testvérek az élet minden területén jelen voltak, így tulajdonrésszel bírtak a térség ismert labdarúgó- és röplabda csapatában is.



A Perri-család neve a nyolcvanas évektől egybeforr a szervezett bűnözéssel. A fivérek apja 2003-ban maffiagyilkosságban halt meg.



Az Európa egyik legerősebb maffiaszervezetének tartott 'ndrangheta éves forgalmát több mint 50 milliárd euróra becsülik: bevétele nagy része a Dél-Amerikából importált kábítószerből származik, de az utóbbi évtizedekben behálózta a gazdaság majdnem minden más ágazatát is.



A 'ndrangheta neve Európában 2007-ben vált ismertté, amikor klánok közötti leszámolás történt a németországi Duisburg egyik pizzeriájában.



Nicola Gratteri ügyész vezetésével 2021 januárjában az eddigi legnagyobb bírósági per kezdődött meg a calabriai bűnszervezet tagjaival szemben Lamezia Terme bírósági bunkertermében jelenleg 325-en ülnek a vádlottak padján.