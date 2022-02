Konfliktus

Ukrán válság - Ferenc pápa: mindenki közös békéjét egyéni érdekek fenyegetik

A "népeknek szenvedést okozó lépések" leállítását sürgette Ferenc pápa az általános audiencián mondott beszédében a Vatikánban szerdán, ima- és böjtnapot hirdetve meg március 2-ra a békéért. 2022.02.23 13:40 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ferenc pápa kijelentette, hogy nagy fájdalmat érez, mivel "az utóbbi hetek diplomáciai erőfeszítései ellenére egyre aggasztóbb helyzet körvonalazódik".



A katolikus egyházfő a politikai felelősökhöz intézett felhívást, arra kérve őket, "komoly lelkiismeret-vizsgálatot végezzenek Isten előtt, aki a béke és nem a háború istene, mindenki atyja, nem csak egyeseké, és aki testvérként, nem ellenségként akar bennünket látni".



"Kérek minden érintett felet, tartózkodjon bármilyen lépéstől, mely további szenvedést okoz a lakosságnak, törékennyé téve a népek közötti együttélést, elértéktelenítve a nemzetközi diplomáciát" - mondta Ferenc pápa.



Hangsúlyozta, hogy vele együtt az egész világon sokan mások is félelmet és aggodalmat éreznek, "mivel mindenki közös békéjét ismét egyéni érdekek fenyegetik".



A pápa felhívást intézett a hívőkhöz és a nem hívőkhöz is, böjtölési napot hirdetve meg a békéért március 2-ra, hamvazószerda napjára.



"Jézus megtanította nekünk, hogy az erőszak ördögi értelmetlenségére Isten fegyvereivel kell válaszolni: imával és böjttel" - mondta Ferenc pápa, aki a béke királynője, Szűz Mária közbenjárását is kérte, hogy oltalmazza a világot a háború "őrületétől".



Ferenc pápa január 26-án is imanapot vezetett az ukrajnai békéért.