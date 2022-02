Ukrán válság

ENSZ-főtitkár: a világ az elmúlt évek legnagyobb globális biztonsági válságával néz szembe

A világ az elmúlt évek legnagyobb globális biztonsági válságával néz szembe az orosz-ukrán konfliktus miatt - jelentette ki amerikai idő szerint kedden este New Yorkban Antonio Guterres, az ENSZ főtitkára.



"Az úgynevezett kelet-ukrajnai szeparatista területek" függetlenségének kikiáltása Ukrajna területi integritásának megsértését jelenti - fogalmazott Guterres. A főtitkár szerint Moszkva "elferdítette a békefenntartás fogalmát."



Mint újságíróknak elmondta: amikor egy ország csapatai annak beleegyezése nélkül belépnek egy másik ország területére, ahogyan az orosz erők tették, azokat "nem lehet pártatlan békefenntartóknak nevezni. Egyáltalán nem békefenntartók, ahogy Moszkva nevezte őket" - tette hozzá.



Guterres szerint Oroszország lépései "ellentétesek" az ENSZ alapokmányával is, és "halálos csapást mérnek a minszki megállapodásokra", amelyek célja a béke helyreállítása Kelet-Ukrajnában. A főtitkár úgy vélte, hogy "ebben a kritikus pillanatban azonnali tűzszünetre és a katonai tevékenységek csökkentésére lenne szükség", csak így lehetne túllépni ezen a "veszélyes helyzeten."



Antonio Guterres arra buzdította a nemzetközi közösséget, hogy fogjanak össze és vérontás nélkül mentsék meg Ukrajna népét a "háború jelentette veszedelemtől". A főtitkár megismételte, hogy továbbra is a békés megoldás keresését támogatja.