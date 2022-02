Állati

Több mint 200 kilogrammos, házakba betörő medvét keresnek Kaliforniában

Egy több mint 200 kilogrammos barna medve befogására indítottak a kaliforniai hatóságok különleges akciót - írta a The Guardian.



"Hank, a tank" gyorsan felismerhető kivételesen hatalmas mérete, sötét bundája és világosabb pofaszőrzete alapján.



Egy barna medve átlagos súlya az Egyesült Államok nyugati részén 45-től és 135 kilogrammig terjed a vadvédelmi minisztérium szerint. Hank ennél lényegesen nagyobb.



Július óta Hank legalább 28 házba tört be a Tahoe Keys vízparti területen, South Lake Tahoe városban. A "rendkívül ételorientált" ragadozó több mint harminc esetben jelentős anyagi károkat is okozott. A helyi lakosok legalább 102 rendőrségi bejelentést tettek Hank miatt.



Ez a medve minden félelmét elveszítette az embertől, ez pedig veszélyes - mondta a New Yort Timesnak Peter Tira, a kaliforniai hatóság szóvivője.



Egy kaliforniai Bear League vadmentő szolgálat vezetője, Ann Bryant megjegyzete, nem tudni, Hank hogyan kapott rá az emberi táplálékra, de "erdei bogyókon és lárvákon nem hízott volna ekkorára".



A South Lake Tahoe-i rendőrséget pénteken azért riasztották, mert Hank egy házba hatolt be. Betört egy kis ablakot, azon keresztül préselte be magát. A rendőrök a házon kívül addig csapták a zajt, amíg a medve a hátsó ajtón át el nem távozott.



Mivel eddig nem sikerült befogniuk, a hatóságok azt közölték, lehet, hogy el kell altatniuk a medvét, de ez lenne "az utolsó eshetőség". Korábban be kellett szedniük egy medvecsapdát, amelyet valaki Bear Killer (medvegyilkos) felirattal látott el.



"Csak leül és eszik. Nem támad. Nem morog. Nem néz csúnyán. Miért kellene ennek nagy mackónak meghalnia?" - mondta Bryant.