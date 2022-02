Koronavírus-járvány

Izraelben meghaladta a tízezret az elhunytak száma

Izraelben meghaladta a tízezret a SARS-CoV-2 vírus okozta betegségben tavaly február óta elhunytak száma - jelentette a helyi média kedden.



Az izraeli egészségügyi minisztérium honlapja szerint 10 003-an haltak meg a koronavírus okozta betegségben a járvány öt hullámában 2020 februárja óta. Az elmúlt hét napban 189-en vesztették életüket, ami 51,7 százalékos csökkenést jelent az előző hét naphoz képest.



A tárca keddi adatai szerint az elmúlt hét napban 482 új, súlyos fertőzöttet ápoltak a kórházakban, s ez 40,7 százalékos csökkenést jelez az előző héthez képest.



Jelenleg 753 súlyos esetet tartanak nyilván az összesen 1632, kórházban ápolt Covid-19-ben szenvedő páciens között. Lélegeztetőgép segítségére szorul 224 beteg, és 26 embert próbálnak megmenteni műtüdővel.



Hétfőn több mint 95 ezer teszt elvégzésével 12 930 új vírushordozót azonosítottak, 13,55 százalékos pozitivitási aránnyal. Jelenleg összesen 112 271 aktív esetet tartanak nyilván Izraelben, mellettük 32 802-en vannak házi karanténban, mert fertőzöttel érintkeztek.



A koronavírus-járvány kezdete óta 3 571 504 vírushordozót regisztráltak a hatóságok az egészségügyi minisztérium adatai szerint a mintegy 9,4 millió lakosú országban.



Az R mutató, vagyis a fertőzési mutató tovább mérséklődött 0,66-ra, vagyis száz fertőzött 66 embernek adja át a vírust, s ez a járvány további visszaszorulását jelzi. Az ötödik, omikron vírusváltozat okozta járványhullám decemberi csúcspontján ez a mutató 2,12 volt.



Izraelben jelenleg 230 település továbbra is "erősen fertőzött" kategóriában van, mindössze 31 helységet jeleznek a közepesen fertőzött "narancssárga" színkóddal, 11 helységet a "sárga", s nyolc települést soroltak az alig vagy egyáltalán nem érintett "zöld" kategóriába.



Tavaly december vége óta 6 698 138, ötévesnél idősebb embert - az ország lakosságának 72,03 százalékát - oltották be legalább egyszer a Pfizer/BioNTech vakcinájával. 4 461 159-en már három oltást kaptak, és 720 986-an adatták be maguknak a negyedik - azaz a második emlékeztető - oltást.