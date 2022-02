Tragédia

Hazaszállították a spanyol halászokat ért baleset túlélőit Kanadából

Hazaszállították a spanyol halászokat ért baleset túlélőit és az előkerült áldozatok holttesteit Kanadából keddre virradó éjjel.



A spanyol légierő repülőgépe az észak-spanyolországi Santiago de Compostela katonai bázisán landolt, fedélzetén a Villa de Pitanxo halászhajó 24 tagú legénységének életben maradt három tagjával. Az eddig megtalált kilenc halálos áldozatból az öt spanyol halász holttestét is hazahozták.



A repülőgépet Pedro Sánchez miniszterelnök fogadta a legénység családtagjaival együtt, akikkel a gép érkezése előtt az eltűntek utáni további kutatásról egyeztetett.



A hozzátartozók napok óta tiltakoznak amiatt, hogy a kanadai hatóságok a baleset után 36 órával leállították a keresést a rossz időjárásra hivatkozva. A spanyol kormánytól követelik: küldjön speciális eszközökkel, drónnal, víz alatti robottal felszerelt keresőegységet a térségbe.



A galiciai Marínból indult halászhajó február 15-én kora reggel adott le vészjelzéseket Új-Fundland partjaitól mintegy 450 kilométerre, de a kanadai parti őrség válaszára már nem reagált.



A riasztást továbbították a közelben tartózkodó halászhajóknak, amelyek a bajbajutottak segítségére indultak, a kanadai hatóságok pedig több légi és vízi járművet is a helyszínre irányítottak.



Mentőtutajon sodródva találtak meg három túlélőt és négy halálos áldozatot, majd további öt holttest is előkerült. Az elsüllyedt hajónak nem akadtak nyomára.



A hajó tulajdonosa, a Pesquerías Nores vállalat azt közölte: a balesetet túlélő hajókapitány beszámolója szerint a szerencsétlenséget a főhajtómű váratlan leállása okozta épp, amikor a halakkal teli, súlyos hálót bevonták. A jármű kormányozhatatlanná vált, kiszolgáltatva a veszélyes időjárási körülményeknek, a tízméteres hullámoknak és az erős szélnek.