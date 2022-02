Koronavírus-járvány

Downing Street: a kormányzati előírásokról a személyes felelősségérzetre kerül át a hangsúly

A brit oltási program kiemelkedő sikere és a koronavírusról rendelkezésre álló tudásanyag bővülése lehetővé tette, hogy Nagy-Britannia a kormányzati beavatkozások gyakorlatáról áttérhessen a személyi felelősség elvének alkalmazására a járványkezelésben - áll a londoni miniszterelnöki hivatal hétfői állásfoglalásában.



A Downing Street megerősítette: hétfő délelőtt kabinetülésen véglegesítik a kormány új stratégiáját, amely azt körvonalazza, hogy az ország miként tud a továbbiakban együtt élni a koronavírussal, és a tervet Boris Johnson miniszterelnök este részletezi a londoni alsóházban.



Korábbi jelzések alapján Johnson várhatóan hivatalosan is bejelenti, hogy a héten hatályukat vesztik a lakossági szabadságjogokat korlátozó, még érvényben lévő utolsó járványügyi intézkedések.



A kormányfő erre már a vasárnap véget befejeződött parlamenti szünet kezdete előtti utolsó alsóházi ülésnapon, február 9-én egyenes utalást tett. Akkori rövid tájékoztatójában közölte: február 21-én, a parlamenti szünet utáni első vitanapon ismerteti részletesen, hogy a kormány új stratégiája szerint az ország hogyan tud a jövőben együtt élni a koronavírussal.



Johnson azt már akkor bejelentette, hogy ha a biztató járványügyi folyamatok tartósnak bizonyulnak, várakozása szerint a kormány a még érvényben lévő utolsó korlátozásokat is feloldhatja.



A kormányfő kilátásba helyezte annak a jogi kötelezettségnek a megszüntetését is, amelynek alapján jelenleg még elkülönítésbe kell vonulniuk mindazoknak, akiknek a koronavírustesztje pozitív lett.



A Downing Street hétfői ismertetésében ez külön nem szerepel, de az állásfoglalás úgy fogalmaz: a sikeres oltási program eredményeként az ország erőteljes helyzetben van ahhoz, hogy fontolóra vehesse a még érvényben lévő jogi korlátozások megszüntetését.



Boris Johnson hivatala hangsúlyozta: Angliában - az Egyesült Királyság messze legnépesebb országában - a felnőtt lakosság 81 százaléka a koronavírus elleni oltás két alapdózisa mellett az emlékeztető, hatáserősítő harmadik vakcinaadagot is megkapta, és a koronavírus-fertőződéses esetek száma folyamatosan csökken.



A legutóbbi adatok valóban a nagy-britanniai koronavírus-járvány visszavonulását mutatják.



A brit egészségügyi minisztérium legfrissebb kimutatása szerint a vasárnap este zárult 24 órában 25 696, az utóbbi egy hétben 301 709 koronavírus-szűrési lelet bizonyult pozitívnak az Egyesült Királyság egészében.



Az elmúlt egy hétben kimutatott új koronavírus-fertőződések száma 25,5 százalékkal csökkent az előző héthez képest.



A naponta kiszűrt új fertőződések száma az év első hetében - mindenekelőtt a rendkívül fertőző omikron vírusvariáns gyors terjedése miatt - még rekordot döntött: január 4-én 218 724 új koronavírus-fertőződést azonosítottak.

A vasárnap kiszűrt új fertőződések száma így alig több mint a tíz százaléka a januári tetőzés idején mért adatnak.



A vasárnap este zárult hétnapi időszakban 1011 páciens halt meg a koronavírus-fertőzés okozta Covid-19-ben, 19,3 százalékkal kevesebb, mint a múlt vasárnap véget ért egy hétben.