Baleset

Két napig volt a lángoló hajón egy férfi - videó

Két nap után találtak túlélőt a pénteken kigyulladt, és még most is lángoló olasz kompon. A fehérorosz férfi a hajó hátsó részén bújt el a lángok elől. 11 másik utast azonban még mindig keresnek a katasztrófavédők. A hozzátartozók reménykednek, hogy őket is épségben viszontlátják. Azt egyelőre vizsgálják, hogy miért gyulladt ki a hajó Korfu közelében a tengeren.