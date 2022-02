Erőszak

Brutálisan megtámadták az orosz rendőröket a metróban - videó

A verekedés állítólag akkor tört ki, amikor az egyik férfi nem volt hajlandó átadni a rendőröknek az iratait. 2022.02.20 18:12 ma.hu

Két férfit letartóztattak Moszkvában, miután a rendőrökkel való erőszakos verekedésüket kamera is rögzítette egy metróállomáson, miután egyikük nem volt hajlandó eleget tenni a személyazonossági okmányok bemutatására vonatkozó kérésnek.



Az orosz Nyomozó Bizottság moszkvai kirendeltsége pénteken jelentette, hogy a két férfit, akik Tádzsikisztánból érkezett migránsok, letartóztatták a hatóságok elleni erőszak elkövetésének vádjával. Az orosz főváros Tulszkaja metróállomásán tartózkodtak, amikor a szolgálatban lévő rendőrök egyiküktől személyazonosító okmányokat kértek.



Amikor a férfi nem volt hajlandó ezt megtenni, megpróbálták őrizetbe venni. A térfigyelő kamerák által rögzített videofelvételeken látható, ahogy a rendőrök a földre kényszerítik az ellenálló gyanúsítottat, amely során egy második férfi odarohan, és egy repülő rúgást indít az egyik rendőr felé, mellkason találva őt. Ezután rövid ökölharc tör ki, majd a második férfi látszólag elfut.



A hatóságok arról számoltak be, hogy egyiküket még aznap letartóztatták, a másikat pedig másnap reggel elfogták és előállították. Akár öt év börtönbüntetésre is számíthatnak.



Januárban a moszkvai nemzeti migrációs hivatal vezetője elárulta, hogy a közigazgatás vizsgálja "a külföldi állampolgárok oroszországi tartózkodásának ellenőrzési mechanizmusainak javítását", és lehetségesnek nevezte, hogy a "súlyos adminisztratív szabálysértéseket, köztük a közrend megsértését" elkövető migránsok esetében bevezetik a kitoloncolást.