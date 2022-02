Koronavírus-járvány

Pészah előtt eldobhatják a maszkokat Izraelben

2022.02.20 15:16 MTI

Az elmúlt hét napban 575 koronavírus-fertőzött betegedett meg súlyosan, s ez 36 százalékos csökkenést jelez az előző héthez képest.

Ha tovább folytatódik az új fertőzések és a súlyos Covid-betegek számának csökkenése, akkor áprilisban, a pészah ünnepe előtt megszüntethetik a zárt térben elrendelt maszkviselési kötelezettséget Izraelben - mondta el a közszolgálati rádióban vasárnap az egészségügyi minisztérium egyik főtisztviselője.



A tárca vasárnapi adatai szerint az elmúlt hét napban 575 koronavírus-fertőzött betegedett meg súlyosan, s ez 36 százalékos csökkenést jelez az előző héthez képest.



Jelenleg 832 súlyos esetet tartanak nyilván az összesen 1848, kórházban ápolt Covid-19-ben szenvedő páciens között. Lélegeztetőgép segítségére szorul 265 beteg, és 28 embert próbálnak megmenteni műtüdővel.



Szombaton több mint 50 ezer teszt elvégzésével 10 354 új vírushordozót azonosítottak, 20,61 százalékos pozitivitási aránnyal. Jelenleg összesen 138 824 aktív esetet tartanak nyilván Izraelben, mellettük 30 708-an vannak házi karanténban, mert fertőzött személlyel érintkeztek.



A koronavírus-járvány megjelenése óta 3 540 866 vírushordozót regisztráltak a hatóságok az egészségügyi minisztérium adatai szerint a mintegy 9,4 millió lakosú országban.



Az R mutató, vagyis a fertőzési mutató tovább mérséklődött 0,67-re, vagyis száz fertőzött 67 embernek adja át a vírust, s ez a járvány további visszaszorulását jelzi. Az ötödik, omikron vírusváltozat okozta járványhullám decemberi csúcspontján ez a mutató 2,12 volt.



Izraelben jelenleg 247 település továbbra is "erősen fertőzött" kategóriában van, mindössze 19 helységet jeleznek a közepesen fertőzött "narancssárga" színkóddal, nyolc helységet a "sárga", s hat települést soroltak az alig vagy egyáltalán nem érintett "zöld" kategóriába.



Tavaly december vége óta 6 697 554, ötévesnél idősebb embert - az ország lakosságának 72,01 százalékát - oltották be legalább egyszer a Pfizer/BioNTech vakcinájával. 4 459 716-an már három oltást kaptak, és 710 185-en adatták be maguknak a negyedik - azaz a második emlékeztető - oltást.



A SARS-CoV-2-vírus okozta betegségben tavaly február óta 9841-en, az utóbbi hét napon 168-an haltak meg.