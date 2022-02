Koronavírus-járványA

CDC: több mint egymillió ember halt meg a Covid-19 és a kapcsolódó kríziskörülmények következtében az USA-ban

A koronavírus-járvány kitörése óta több mint egymillió ember halt meg az Egyesült Államokban a Covid-19 betegség és a pandémia okozta kapcsolódó kríziskörülmények, mint például a késedelmes orvosi ellátás vagy az egészségügyi rendszerek túlterheltsége következtében - számolt be róla csütörtökön az amerikai sajtó.



Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) napokban nyilvánosságra hozott adataira hivatkozva azt írják: legalább 923 000 amerikai halt meg Covid-fertőzésben, de például a szívbetegség, a magas vérnyomás és az Alzheimer-kór is hozzájárult a magas, úgynevezett "többlethalálozási" számhoz. A többlethalálozást az előző évek halálozási számai alapján számítják ki, mégpedig a tényleges esetszám és a várható esetszám különbségéből. 2019-ben 2,8 millióan, 2020-ban körülbelül 3,3 millióan haltak meg az Egyesült Államokban.



"Soha nem láttunk még ilyet" - mondta Robert Anderson, a CDC halálozási statisztikákat készítő részlegének vezetője, aki bejelentette, hogy a többlethalálozások száma a múlt héten átlépte az 1 milliós mérföldkövet.



A koronavírus 2020 februárjában kezdett nagymértékben elterjedni az Egyesült Államokban. A központ kimutatásai szerint 2020 márciusának utolsó hetében már jelentősen emelkedett a halálozási mutató. 2020 áprilisának második hetében pedig a halálozások száma már több mint 40 százalékkal meghaladta a normál értéket.



Az adatok arra is fényt derítettek, hogy a Covid-19 halálos áldozatainak száma földrajzilag egyenetlenül oszlott el az Egyesült Államokban. Eleinte a vírus nagyrészt a nagyobb városokban szedte áldozatait, később aztán a vidéki területeken is terjedni kezdett, és "kifejtette pusztító hatását".



Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ megállapította, hogy a Covid-19-hez köthető halálozások 74 százaléka a 65 év felettiek körében következett be. Ez - mint írják - annak is köszönhető, hogy a vírus terjedése elleni óvintézkedések miatt sok idős ember elszigetelődött és valószínűleg romlott a legkiszolgáltatottabb réteg ellátásának minősége.



A kutatások kimutatták, hogy a világjárvány súlyosbította a fennálló egészségügyi egyenlőtlenségeket, és sokkal magasabb halálozási arányhoz vezetett a fekete és spanyol ajkúak körében, különösen az egészségügyi válság korai szakaszában.



"A világjárvány jelentős hatást gyakorolt a társadalom minden területére" - mondta a Washington Post című amerikai napilapnak Amesh Adalja, a Johns Hopkins Egészségbiztonsági Központ vezető tudósa. Felhívta a figyelmet, hogy a pandémia ideje alatt meredeken nőtt például a kábítószer-túladagolásban elhunytak száma.



A CDC korábban arról számolt be, hogy 2020-ban több mint 93 000 ember halt meg kábítószer-túladagolásban az Egyesült Államokban, ami rekordot jelentő mennyiség, és messze meghaladja az emberölések vagy a közlekedési balesetek következtében elhunytak számát.