Megbetegedés

Malawiból gyermekbénulásos megbetegedést jelentettek, évek óta ez az első eset Afrikában

Gyermekbénulásos megbetegedést jelentettek Malawiból, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) afrikai irodája felhívta a figyelmet arra, hogy több mint öt éve ez az első igazolt megbetegedés a kontinensen - adta hírül pénteken a Le Monde című francia lap.



A tájékoztatás szerint a megbetegedést az ország fővárosából, Lilongwéból jelentették csütörtökön. A hároméves kislányon novemberben jelentkeztek a betegség első tünetei.



A WHO közleményben tudatta, hogy vírus e törzsét vélhetően Pakisztánból hurcolták be - ahol a betegség még mindig jelen van -, így a mostani eset nem befolyásolja a kontinens vírusmentes besorolását.



Matshidiso Moeti, a szervezet afrikai regionális igazgatója azt mondta, igyekeznek elejét venni a vírus terjedésének, egyebek között felgyorsították a Malawiban zajló oltási kampányt, valamint fokozott óvatosságra intették a Malawival szomszédos országokat.



A "vad" (természetes úton terjedő) poliovírus különböző változatai visszafordíthatatlan bénulást, sőt halált is okoznak. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint kettőt a három vírustörzs közül sikerült gyökeresen kiirtani világszerte.



A poliovírus nem vad, oltóanyagból kiszabadult formái viszont tovább terjednek Afrika és Ázsia több régiójában.



A betegséget a poliovírus okozza, és az esetek egy százalékában tartós bénulást, sok esetben pedig végtagtorzulást okoz. A bénulás akár életveszélyes és halálos is lehet, és visszafordíthatatlan, így az egyetlen hatásos védekezés ellene a megelőzés, amelyet az 1950-es években kifejlesztett vakcinák tesznek lehetővé.