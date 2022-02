Libanon

Médiaforrások: titokban Teheránba látogatott a libanoni Hezbollah vezetője

Haszan Naszrallah az iráni Forradalmi Gárda tagjaival egy Izrael elleni esetleges támadásról egyeztetett az iráni fővárosban. 2022.02.17 20:24 MTI

A Hezbollah vezetőjének két hónappal ezelőtti, Teheránban tett titkos látogatásáról számoltak be csütörtökön arab és iráni médiumok, amelyek szerint Haszan Naszrallah az iráni Forradalmi Gárda tagjaival egy Izrael elleni esetleges támadásról egyeztetett az iráni fővárosban.



A libanoni al-Majádín hírtelevízió az izraeli Tizenkettes tévécsatornára hivatkozva azt közölte, hogy az irániak garanciákat kértek Naszrallahtól, számíthatnak-e a Hezbollahra abban az esetben, ha Izrael iráni nukleáris létesítményeket támadna.



A londoni székhelyű, a teheráni rendszer ellenzékének számító Iran International hírtelevízió mindeközben emlékeztetett arra, hogy Naszrallah a múlt héten az al-Alam arab nyelvű iráni csatornának adott interjújában még kizárta annak lehetőségét, hogy Izrael megtámadná Iránt, hozzátéve, hogy esetleges támadás esetén sem biztos, hogy a Hezbollah beavatkozna. "Irán a térség egyik erős állama, bármilyen ellene indított háború lángba borítaná az egész régiót" - fogalmazott akkor Naszrallah.



Az Irán támogatását élvező síita mozgalom vezetője szerdán azt közölte, hogy a Hezbollah képes rakéták ezreit precíziós lövedékké alakítani és drónokat gyártani. Híveinek tartott, a helyi televízióban közvetített beszédében Naszrallah azt mondta: a fejlesztést az tette szükségessé, hogy Izrael egyre nagyobb mértékben támaszkodik drónokra.



Izrael 2006-ban háborút vívott a libanoni Hezbollah ellen, amely parlamenti párt és az Amal síita mozgalommal közösen jelölt minisztere is van a jelenlegi libanoni kabinetben.



Libanon és Izrael között hivatalosan továbbra is hadiállapot áll fenn, a határon időnként előfordulnak különböző incidensek.