Űrkutatás

Elkezdik irányítani az űrforgalmat

Az európai uniós űrpolitikai törekvések keretében az Európai Bizottság rendeletjavaslatot terjesztett elő az űralapú biztonságos összekapcsoltság kiépítésére, valamint az űrforgalom-irányítás uniós megközelítésének kialakítására - jelentette be Thierry Breton belső piacért felelős európai biztos Strasbourgban kedden.



Az Európai Parlament plenáris ülésének margóján bemutatott javaslatok részleteinek ismertetésekor Thierry Breton elmondta, az űrtechnológia létfontosságú szerepet játszik a mindennapi élet megkönnyítésében, és elengedhetetlenül fontos a digitalizáció, a környezetvédelem és az ellenálló képesség világszintű előmozdításához.



Kijelentette: az uniós űrprogram már most értékes adatokat és szolgáltatásokat biztosít számos olyan alkalmazáshoz, melyeket a közlekedéstől a mezőgazdaságig, a válságreagálástól az éghajlatváltozás elleni küzdelemig számtalan területen használnak a mindennapokban. Az új kihívások és a nemzetközi verseny kiéleződése miatt azonban az uniós űrpolitikát tovább kell fejleszteni és aktualizálni kell a világűr kínálta lehetőségek maradéktalan kiaknázására - mondta.



Tájékoztatása szerint a bemutatott kezdeményezések segíteni fognak abban, hogy az EU megőrizze jelenlegi űrtechnológiai eszközeinek hatékonyságát és biztonságát, egyúttal olyan élvonalbeli európai űrtechnológiai fejlesztéseket valósítson meg, amelyeknek az EU gazdasága és polgárai egyaránt hasznát látják.



Az űrforgalom-irányítással kapcsolatban Breton elmondta, az újrafelhasználható hordozórakéták, a kis műholdak és az űrbéli magánkezdeményezések területén tapasztalható fejlemények miatt exponenciálisan növekszik a pályára állított műholdak száma, komoly veszélybe sodorva ezzel az EU és az uniós tagállamok űrtechnológiai eszközeinek biztonságát.



"Az űrtevékenységek hosszú távú életképességének védelme érdekében fontos biztosítani, hogy a világűr biztonságos, védett és fenntartható környezet maradjon. Ha azt akarjuk, hogy a jövő nemzedékei is biztonságos, védett és fenntartható módon használhassák a világűrt, az űrforgalom-irányítást kiemelt közpolitikai kérdésként kell kezelni" - fogalmazott.



A cél olyan konkrét kezdeményezések, köztük eljárások és jogszabályok kidolgozása, amelyek az EU stratégiai autonómiájának és az ipar versenyképességének megőrzése mellett elősegítik a világűr biztonságos, védett és fenntartható használatát - tette hozzá az uniós biztos.