Koronavírus-járvány

Megkezdik a korlátozások visszavonását Németországban

Megkezdik a koronavírus-járvány ötödik hullámának lassítását szolgáló szabályok visszavonását Németországban, a szövetségi kormány és a tartományi kormányok szerdai megállapodása szerint március 20-ig a legtöbb korlátozást megszüntetik.



Olaf Scholz kancellár a 16 tartományi kormányfővel folytatott megbeszélése után tartott tájékoztatón kiemelte, hogy Németország a szomszédos országokhoz képest jól tűri az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) omikron nevű változatának szétterjedése miatt elindult járványhullámot, és minden arra utal, hogy már túl is jutott a hullám csúcsán.



A védekezés sikeres, nem volt szükség újabb teljes lezárásra, és a korlátozásokat fokozatosan vissza is lehet vonni. Azonban a járvány még nem ért véget, ősszel, télen ismét felerősödhet, ezért tovább kell folytatni a felnőttekre vonatkozó általános oltási kötelezettség törvényi előkészítését - fejtette ki a kancellár.



A tanácskozáson a tartományok nyomására a szövetségi kormány első javaslatához képest szélesebb körű lazításokról állapodtak meg. Így a korlátozások visszavonásának első szakaszában nem csupán tízről húszra emelik, hanem eltörlik a létszámhatárt a SARS-CoV-2 okozta betegség (Covid-19) ellen oltottak és a fertőzésen igazoltan átesettek részvételével tartott családi eseményeken és egyéb magánrendezvényeken. Ezt a könnyítést a legtöbb tartományban várhatóan napokon belül bevezetik.



Ugyanakkor az oltatlanoknál március 19-ig marad az eddigi szabály, miszerint kizárólag az egy háztartásban élőkkel vagy legfeljebb egyetlen további háztartás maximum két tagjával tölthetik együtt az időt.



A kiskereskedelemben viszont már a lazítások első szakaszában eltörlik az oltatlanokat az alapellátást biztosító üzleteken kívül mindenhonnan kitiltó korlátozást, és egyedül azt a szabályt hagyják meg, hogy orvosi vagy FFP-2 minősítésű maszkot kell viselni a boltokban.



Második lépésként, március 4-től az oltatlanok - friss negatív gyorsteszt lelettel - ismét járhatnának vendéglőbe, és igénybe vehetnek számos szolgáltatást, például megszállhatnának hotelben.



Megnyithatnak az éjszakai szórakozóhelyek is, de oltatlanokat egyelőre nem fogadhatnak. Lazítják továbbá a tömegrendezvényekre vonatkozó szabályokat, beltéren legfeljebb hatezren, a szabadban 25 ezren szórakozhatnak együtt.



Március 20-án harmadik és egyelőre utolsó lépésként visszavonják szinte az összes többi járványlassító korlátozást és szabályt, így például megszűnik a munkaadók azon kötelezettsége, hogy biztosítaniuk kell az otthoni munkavégzés lehetőségét a személyes munkahelyi jelenlétet nem feltétlenül igénylő beosztásban dolgozó alkalmazottaknak.



Így a csillagászati tavasz első napjától az alapvető fertőzésvédelmi óvintézkedések - mindenekelőtt a közösségi maszkviselés és a társas távolságtartás szabályai - maradnak érvényben Németországban.

A Robert Koch közegészségügyi intézet (RKI) adatai szerint az ötödik hullám az utóbbi napokban tetőzött. Az intézet szerdai kimutatása szerint az utóbbi 24 órában 219 972 ember szervezetében mutatták ki a vírust, szemben az egy héttel korábbi 234 250-nel. A Covid-19-cel összefüggésben egy nap alatt regisztrált halálesetek száma 272-ről 247-re csökkent. Az új esetekkel együtt 12 800 315 fertőződést regisztráltak a járvány 2020-as kezdete óta, a halálos áldozatok száma 120 467-re emelkedett.



A Covid-19 elleni teljes oltást szerdáig a lakosság 74,9 százaléka - 62,3 millió ember - szerezte meg. Teljes oltás utáni emlékeztető oltást a lakosság 55,7 százaléka - 46,3 millió ember - kapott. Az oltatlanok 19,8 millióan vannak, a lakosság 23,9 százalékát teszik ki. Közülük 4 millióan - a lakosság 4,8 százaléka - ötévesnél kisebb gyerekek, akiknek egyelőre nincs oltóanyag.