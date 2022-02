Koronavírus-járvány

Román egészségügyi miniszter: a beltéri maszkviselés továbbra is kötelező

Továbbra is kötelező a maszkviselés Romániában a nyilvános zárt terekben, a közszállításban és a vásárcsarnokokban - hangsúlyozta Alexandru Rafila egyészségügyi miniszter szerdán, miután az alkotmánybíróság előző nap eljárási mulasztás miatt érvénytelenítette a kültéri maszkviseléssel kapcsolatos, 2020 novembere óta érvényben lévő sürgősségi kormányrendeletet.



A tárcavezető rámutatott: a törvényes előírásoktól függetlenül is, a maszk nem megszorítás, hanem közegészségügyi védőeszköz, amely a fertőzés közösségi terjedését akadályozza, s amellyel az emberek a saját egészségüket és környezetükét védik. Rafila úgy vélekedett, hogy a roppant ragályos omikron vírusvariáns által előidézett mostani, ötödik járványhullám idején a védőmaszk "talán még az oltásnál is fontosabb" eszköze a fertőzés megelőzésének.



A szerdai kormányülésen Nicolae Ciuca miniszterelnök felhívta a figyelmet arra, hogy a kültéri maszkviselés mindaddig kötelező marad, amíg a hivatalos közlönyben meg nem jelenik az alkotmánybíróság indoklással ellátott határozata. A kormányfő ugyanakkor felhívást intézett a lakossághoz a fertőzés elleni védekezés folytatása, a maszk további használata érdekében.



A hatóságok azért kerültek bajba a hatályos járványügyi korlátozások betartatásával, mert a román médiumok többsége úgy tálalta az alkotmánybírósági döntést, hogy "alkotmányellenes a védőmaszk", azt sugallva, hogy egyenesen törvénysértő a további viselése. Romániában amúgy is nagyon magas a vírustagadók aránya, az emberek többsége pedig meglehetősen bizalmatlan a hatóságokkal szemben. Az egyik tavalyi közvélemény-kutatás szerint a románok 40 százaléka nem hisz a koronavírus létezésében, a járványról szóló híreket propagandának tartja. Egy idei felmérés szerint a románok kétharmada egyetért azzal az állítással, miszerint a koronavírus-járványt a "globális elit" idézte elő, hogy ellenőrzése alá kényszerítse a világ lakosságát.



Korábban maga az egészségügyi miniszter sietett jelezni, hogy a napi fertőzések számának csökkenése közepette a kormány lazításokat fontolgat, most azonban arra figyelmeztetett, hogy korai még lazítani, amíg a Covid-kórházakban nem csökken az intenzív terápián ápolt súlyos betegek, illetve a betegségben elhunyt áldozatok száma.



Romániában két hete tetőzött a járványgörbe, azóta az új esetek száma jelentősen visszaesett, a halálos áldozatoké azonban továbbra is növekszik.



A stratégiai kommunikációs törzs szerdai jelentése szerint az utóbbi 24 órában 17 447 új fertőzést diagnosztizáltak, s ez 30 százalékkal marad el az utóbbi két hét átlagától. A szerdai jelentésben szereplő 171 haláleset viszont 42 százalékkal magasabb a kéthetes mozgóátlagnál. A kórházakban 10 050 koronavírusos beteget ápolnak, 11 százalékkal kevesebbet, mint egy héttel korábban. A súlyos esetek száma azonban néhány százalékponttal nőtt az utóbbi héten, jelenleg 1156-an részesülnek intenzív terápiában.