Rejtélyes amerikai helikopter szállt le az ukrán-lengyel határon - videó

Az amerikai hadsereg Blackhawk helikoptere több helyi jelentés és a repülési radar nyomkövetője szerint kirepült a lengyel-ukrán határra, hogy felvegyen több utast egy fekete terepjáróból. A helikopter jele EVAC01.



A 20-21131-es lajstromjelű UH-60M-et először helyi idő szerint kedden, nem sokkal éjfél előtt észlelték, amint a lengyelországi Mielec repülőteréről Kelet felé repül. A Korczowa-Krakovets határátkelő közelében szállt le, ahol egy fekete terepjáró fogadta.



A jelentések szerint több személy szállt ki a járműből és szállt fel a helikopterre, amely ezután felszállt és Nyugat felé vette az irányt. Úti célja egy kórház volt a lengyelországi Rzeszow-Jasionkában, ahová helyi idő szerint nem sokkal éjfél után érkezett meg.

Looks like a U.S. Army UH-60, call-sign EVAC01 was possibly on the ground in Poland near the Polish - Ukraine Border. I recorded video of it's departure from the Polish Border Service live cam at Korczowa: pic.twitter.com/lCC0tM41yq