Több halálos áldozata van egy spanyol halászhajót ért szerencsétlenségnek

Legkevesebb négy halálos áldozata van egy spanyol halászhajót Új-Fundland közelében kedd hajnalban ért szerencsétlenségnek - közölte a spanyol tengeri mentőszolgálat.



A 24 fős legénységből eddig három túlélőt sikerült kimenteni, a többiek után nagy erőkkel kutat a kanadai parti őrség.



A Villa de Pitanxo nevű halászhajó spanyol idő szerint reggel hat óra előtt két vészjelzést adott le Új-Fundland partjaitól 450 kilométerre délkeletre, de a válaszra már nem reagált.



A riasztást ezért továbbították a közelben tartózkodó halászhajóknak, amelyek a bajbajutottak segítségére indultak.



Három mentőtutajból kettőt üresen találtak meg, a harmadikban voltak a túlélők és a halálos áldozatok. A túlélők hipotermiás sokkot kaptak a rendkívüli hidegben.



Egy negyedik gumitutajt még keresnek, csakúgy mint az elsüllyedt halászhajót. A kanadai hatóságok két helikopterrel, egy repülővel és két mentőhajóval végzik a kutatást, amelyet rossz időjárási körülmények nehezítenek.

