Felmondott az erdélyi magyar Transindex portál teljes szerkesztősége

2022.02.15 14:18 MTI

Felmondott kedden az erdélyi magyar Transindex.ro portál teljes szerkesztősége. Amint a portálon közölt elköszönő írásban a szerkesztőség tagjai közölték, úgy érzik: a munkájuk teljességgel ellehetetlenült, és már nem tudják a legjobb szakmai tudásuk szerint ellátni azt a feladatot, amely a mindenkori szabad sajtó feladata lenne. Megjegyezték, a portál 23 évi működése során változott a csapat, de a portál képviselte értékek nem.



"Most sem vagyunk hajlandóak semmilyen politikai erő elvárásai szerint végezni az újságírói munkánkat" - írták.



Felidézték, hogy a portál közel fél éve a fennmaradásáért küzd egy politikailag meghatározott környezetben. Úgy vélték, hogy ebben a helyzetben a sajtó már csak két út közül választhat: "vagy kapitulál, és gyakorlatilag szócsőként működik tovább különféle politikai érdekek elvárásai szerint, vagy pedig megpróbálja ellátni a feladatát, viszont ez esetben azt kockáztatja, hogy ellehetetlenítik". Hozzátették: a Transindex újságírói az utóbbi utat választották, most pedig csomagolni kényszerülnek. Arról is tájékoztattak, hogy a többségi tulajdonos a portál eladására készül, ezért nem tudják, hogy mi lesz a Transindex további sorsa.



Erdély első magyar hírportálja 23 évvel ezelőtt jött létre. Impresszuma szerint a portált a Média Index Egyesület és a Média Net Kft. működteti. A portál felületén elérhető az Adatbank, az erdélyi magyar elektronikus könyvtár, amelyben szótárak, kronológiák, statisztikák és szövegtárak is helyet kaptak.

Amint a Krónika napilap korábban közölte: a portálnak 2015 novemberéig Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke volt a többségi tulajdonosa, ő azonban kilépett a kiadóból. A tulajdonosi háttér legutóbb 2018-ban változott, amikor Hajdú Áron, a csíkszeredai Bookart Kiadó igazgatója vásárolta meg a portál tartománynevét birtokló Media Net Kft. 66,6 százalékos üzletrészét. A portál 2019-ig kapott jelentős összegű támogatást az erdélyi magyarságnak szánt román költségvetési források egy részét kezelő Communitas Alapítványtól. A 2020-as évtől kikerült azonban az RMDSZ által működtetett alapítvány ernyője alól.



Hajdu Áron, a Krónika napilap megkeresésére azt közölte: maga is a sajtóból értesült a szerkesztőség felmondásáról, és egyelőre nem tudja, hogy mi lesz a Transindex sorsa.