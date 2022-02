Tragédia

Robbanás egy lengyel robbanószergyárban, halottak

Két ember meghalt egy, a sziléziai Krupski Mlynben működő robbanószergyártó üzemben bekövetkezett detonációban - közölte kedden a regionális válságkezelő központ.



A bányászatban használt robbanószer legnagyobb lengyelországi gyártójának számító Nitroerg üzemében hétfőn történt hatalmas robbanás. A baleset a technológiai folyamat során, 800 kilogram nitroglicerin keverése közben következett be a tűzoltóság közleménye szerint.



A gyár egyik épületét a robbanás porig rombolta. Az üzem két dolgozója - egy 32 és egy 43 éves férfi - eltűnt. A mentők hétfő éjjel befejezték a kutatást utánuk, miután órákig hiába keresték őket.



A baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják, ügyészségi vizsgálat is indult.



A Nitroerg más lengyelországi üzemeiben korábban is történtek tragikus kimenetelű robbanások, Krupski Mlynben ilyen balesetben 2004-ben két nő veszítette életét.