Több tucat madár pusztult el egyszerre: tetemek zuhogtak az égből Mexikóban - videó

Több tucatnyi madár zuhant le egyszerre az égből a mexikói Chihuahua államban.



A sárgafejű csirögék tömeges pusztulását valószínűleg az erős légszennyezettség, a mezőgazdasági vegyszerek és az alacsony hőmérséklet okozhatta az El Heraldo de Chihuahua spanyol nyelvű lap szerint.



Szakemberek szerint a madarak mérgező füstöt lélegezhettek be, de azt is lehetségesnek tartják, hogy az elektromos vezetékek okozhatták az állatok pusztulását. Egyelőre nincs egyértelmű válasz a jelenségre.

Sudden and mysterious mass bird die off in Chihuahua , Mexico#nature pic.twitter.com/q8EXq5p6zF