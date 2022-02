Koronavírus-járvány

Ljasko: Ukrajnában az előrejelzéseknél korábban stabilizálódik a járványhelyzet

Már mutatkoznak az első jelei annak, hogy Ukrajnában stabilizálódik a járványhelyzet, az előrejelzésekhez képest egy héttel korábban - jelentette ki Viktor Ljasko egészségügyi miniszter a hétfői tájékoztatóján.



"Az új fertőzéses esetek számának négy hétig tartó gyors növekedése után ez az első hét, hogy látjuk a stabilizálódás első jeleit. Az elmúlt héten 235 256 koronavírusos megbetegedést regisztráltak, amely 7600-zal kevesebb, mint a megelőző héten. 24 575 beteget ápoltak kórházban, ez szintén ezerrel kevesebb, mint egy héttel azelőtt. A járványhullám stabilizálódásának jeleit egy héttel korábban észlelhettük, mint azt előrejelzéseink mutatták" - fejtette ki a tárcavezető. Hozzátette, hogy az előzetes becslések szerint az elhalálozások száma a harmadára csökkent az előző járványhullámhoz képest, amelyben a vírus különösen veszélyes delta variánsa dominált.



"Ezek azonban csak az első pozitív jelei annak, hogy Ukrajnában stabilizálódik a helyzet, még mindig magas az újonnan diagnosztizált fertőzéses esetek száma" - emelte ki a miniszter.



Ljasko elmondta, hogy jelenleg mintegy 30 ezer Covid-beteget ápolnak kórházban, az oxigénellátó berendezéssel felszerelt ágyak kihasználtsága 30 százalékos. A koronavírusos gyermekek kezelésére kijelölt egészségügyi intézményekben pedig most 2293 ágy foglalt, amely nyolc százalékkal kevesebb, mint egy héttel korábban volt.



A diagnosztizált fertőzöttek száma Ukrajnában hétfőre 16 993-mal 4 542 693-ra, az elhunytaké 142-vel 102 950-re, az aktív betegeké pedig több mint hétezerrel 651 348-ra emelkedett. Az elmúlt napon 2270 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteget szállítottak kórházba.



A legfrissebb adatok szerint valamely oltás mindkét dózisát eddig 14 958 214-en adatták be maguknak a mintegy 42 millió lakosú országban, további 619 480-an pedig még csak az első adagot vették fel. Harmadik, emlékeztető oltást eddig 567 242-en kaptak. Vasárnap 18 938 embert oltottak be.