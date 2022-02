Koronavírus-járvány

Kína feltételes engedélyt adott a Pfizer Covid-19 kezelésére fejlesztett gyógyszerének

A hatóság szerint a gyógyszer a Covid-19 enyhe vagy közepes erősségű tüneteit mutató felnőttek körében alkalmazható, amennyiben jelentős kockázata áll fenn a betegség súlyosbodásának. 2022.02.14 12:04 MTI

A China Daily című kínai lap internetes kiadásában hétfőn számolt be a kínai gyógyszerészeti hatóság által szombaton bejelentett döntésről. A hatóság szerint a gyógyszer a Covid-19 enyhe vagy közepes erősségű tüneteit mutató felnőttek körében alkalmazható, amennyiben jelentős kockázata áll fenn a betegség súlyosbodásának. A kockázati tényezők között sorolták fel egyebek mellett az időskort, a krónikus vese- és tüdőproblémákat, a szív- és érrendszeri megbetegedéseket, valamint a cukorbetegséget.



A Pfizer klinikai tanulmányainak adatai szerint a Paxlovid alkalmazásával a Covid-19 tüneteinek megjelenésétől számított öt napon belül 87,8 százalékkal csökkenthető a betegség miatt szükséges kórházi kezelés vagy elhalálozás kockázata. A tablettát a koronavírus delta és omikron variánsaival szemben egyaránt hatásosnak találták. A Paxlovid eddig csaknem 40 országban - köztük az Egyesült Államokban, Németországban és Japánban - kapott engedélyt sürgősségi használatra.



A China Daily mindazonáltal rámutatott: bár a gyógyszer engedélyezésének híre sokakban ébreszthette azt a benyomást, hogy Kína változtatna szigorú járványkezelési stratégiáján, a Paxlovid nem helyettesíti a járványügyi óvintézkedéseket.



A Kína által alkalmazott, "zéró-Covid" stratégia alapján minden új, belföldi fertőzésből eredő Covid-19-es megbetegedés azonosítása esetén alapos kontaktkutatást és tömeges tesztelést, továbbá, szigorú karantén-intézkedéseket léptetnek életbe. Az ország továbbá 2020 márciusától kezdve jelentősen korlátozta a nemzetközi be- és kiutazásokat. A kínai bevándorlási hivatal szombaton erősítette meg, hogy továbbra is fenntartják a korlátozásokat, amelyek alapján kizárólag indokolt esetben adnak ki vagy újítanak meg útlevelet kínai állampolgárok számára külföldi utazás céljából.



Kínában eddig több mint 3 milliárd adag, koronavírus elleni védőoltást adtak be. Az országban jelenleg a déli Kuanghszi és az északkeleti Liaoning tartományokban, valamint az egyik pekingi kerületben találhatóak magas kockázati besorolásúnak ítélt területek Covid-19-es esetek miatt. Az esetszám mindazonáltal alacsony, vasárnap mindössze 26 új megbetegedést regisztráltak országszerte.