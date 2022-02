Új-Zéland szokatlan taktikát alkalmaz a szabadságkonvojos tüntetők kiűzésére

Több száz oltási mandátumellenes tüntető táborozott az új-zélandi parlament előtt a fővárosban, Wellingtonban egész szombaton, annak ellenére, hogy a hatóságok szokatlan módszerekkel próbálták őket elűzni.



A parlament elnöke, Trevor Mallard elmondta, hogy elrendelte a locsolórendszer bekapcsolását, hogy elárasszák a gyepet, ahol a tüntetők tábort vertek. A locsolóberendezés használata a heves esőzés mellett a parlament előtti gyepet sáros mezővé változtatta - mutatják a helyszínről készült videók.



"Én rendeltem el, hogy bekapcsolják" - idézte Mallardot a helyi média. "Senki, aki itt van, nem legálisan van itt, és ha alulról és felülről is eláznak, akkor valószínűleg kevésbé érzik jól magukat, és inkább hazamennek".



"Néhányan azt javasolták, hogy adjuk a vakcinát a vízbe, de nem hiszem, hogy ez így működik" - tette hozzá.

Sprinklers were deliberately turned on at Parliament in Wellington New Zealand leaving protestors camped on the grounds taking matters into their own hands pic.twitter.com/KEhL7WZ9VD

A tiltakozókat azonban nem tántorították el, és látták, hogy árkokat ásnak és rögtönzött csöveket szerelnek fel, hogy a vizet a csapadékvíz-elvezető csatornákba tereljék. Gúnyolódtak is a hangszórón, játék tőkés récéket tettek a pocsolyákba - derül ki a fotókból.

#Moist at #Parliament in #Wellington today as #DJMallard played us some nice music. We took the sky's bountiful rain and dedicated a space to him on his lawn #DropVaccineMandates #FreedomConvoy2022 pic.twitter.com/5BB8CYZ88j