Konfliktus

Megjelölték az orosz támadás újabb időpontját

A nyugati médiumok újabb dátumot jósoltak az állítólagosan közelgő "ukrajnai orosz invázióra", ezúttal azt állítva, hogy az jövő szerdán kezdődhet. Moszkva többször is tagadta, hogy tervezné szomszédja megtámadását.



A Der Spiegel pénteken arról számolt be, hogy a CIA és az amerikai hadsereg figyelmeztette Németországot és más NATO-tagállamokat, hogy Oroszország arra készül, hogy február 16-án megtámadja szomszédját.



A német magazin szerint az amerikaiak felvázolták, hogy az orosz hadsereg mely konkrét egységei vesznek majd részt az invázióban, és milyen útvonalakat fognak használni. Azt azonban még "nem lehet" megállapítani, hogy a támadás küszöbön áll-e - írta a Der Spiegel.



A magazin ugyanakkor meg nem nevezett "bennfenteseket" is idézett, akik szerint Washington esetleg szándékosan terjesztette az információkat, hogy megakadályozza az esetleges orosz támadást.



A Politico's NatSec Daily hasonlóan idézett egy forrást, amely szerint Joe Biden amerikai elnök pénteken egy telefonhívásban figyelmeztette a nyugati vezetőket, hogy Moszkva február 16-án támadást intézhet. Több amerikai tisztségviselő is azt mondta a lapnak, hogy Oroszország "rakétacsapások sorozata" és kibertámadások sorát indíthatja Ukrajna ellen, mielőtt csapatokkal megszállná azt.



Egy brit tisztviselő azonban azt mondta a magazinnak, hogy London "másképp értelmezi" az USA által a lehetséges invázióval kapcsolatban szolgáltatott hírszerzési információkat. Két uniós diplomata a Politicónak azt mondta, hogy "továbbra sem hajlandóak ezt bevenni", azzal érvelve, hogy Ukrajna megtámadása költséges "hiba" lenne Vlagyimir Putyin orosz elnök számára.



A híreket a Bloomberg közölte, ugyancsak forrásokra hivatkozva, hogy Oroszország már február 15-én megindíthatja az inváziót, egy nappal korábban, mint ahogy a Der Spiegel és a Politico állítja. Jake Sullivan, a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadója pénteken újságíróknak azt mondta, hogy az Ukrajna elleni orosz támadás valószínűleg légi bombázásokkal és rakétacsapásokkal kezdődik majd, amelyet egy "hatalmas erejű" szárazföldi invázió követ.



A nyugati országok tavaly ősz óta azzal vádolják Oroszországot, hogy csapatokat és haditechnikai eszközöket halmoz fel Ukrajna határai közelében, veszélyesen közel. Moszkva tagadta, hogy Kijevet fenyegetné, és a Nyugatot okolta a feszültségek fokozódásáért.



Anatolij Antonov, Oroszország amerikai nagykövete úgy utasította el Sullivan beszédét, mint a "propagandakampány" fellendítésére tett kísérletet, amelynek célja, hogy "a közvéleményben azt a benyomást keltse, hogy "agresszió" fenyeget".



"Oroszország vezetése többször is kijelentette, hogy országunk nem tervez senkit megtámadni" - fogalmazott Antonov a közösségi médiában közzétett nyilatkozatában.