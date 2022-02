Szabadság-konvoj

El akarják lehetetleníteni a Freedom Convoy-t, befagyasztják az adományokat

A Toronto-Dominion Bank (TD) bejelentette, hogy nem adja át a Freedom Convoy-nak szánt 1,4 millió dolláros adományt, és helyette az ontariói Legfelsőbb Bíróságnak tervezi odaadni a pénzt.



A kanadai CTV Newsnak nyilatkozva pénteken az észak-amerikai top 10-es pénzintézet képviselője elárulta, hogy "a TD arra kérte a bíróságot, hogy fogadja el az összegeket, amelyeket crowdfundingon keresztül gyűjtöttek össze és a TD-nél vezetett személyes számlákra helyeztek el". Körülbelül 1 millió dollár a kanadai kamionosok számára összegyűjtött és a GoFundMe által vissza nem térített pénz, a másik 0,4 millió dollár pedig közvetlen adományokból áll. A bank közölte, hogy kérelmezi az összegek hatósági kezelésbe adását abban a reményben, hogy "azokat az adományozók szándékainak megfelelően kezelhetik és oszthatják szét, és/vagy visszaadhatják azoknak az adományozóknak, akik visszatérítést kértek, de akiknek a visszatérítésre való jogosultságát a TD nem tudja megállapítani".



A Freedom Convoy ügyvédje, Keith Wilson fogadkozik, hogy jogi harcot indít annak érdekében, hogy "az adományozott pénzeszközökre vonatkozó korlátozásokat a lehető leghamarabb feloldják".



Nem ez az első eset, hogy a Freedom Convoy adományait befagyasztják: a GoFundMe a hónap elején jelentette be, hogy a mozgalom számára összegyűjtött 10 millió dollárból 9 millió dollárt nem ad át. A lépés indoklásaként a crowdfunding platform a kanadai rendőrség jelentéseire hivatkozott, amelyek szerint a tüntetők "erőszakos és egyéb törvénytelen tevékenységet" folytatnak. A GoFundMe eredetileg azt tervezte, hogy a pénzt inkább jótékonysági szervezeteknek küldi el, de aztán úgy döntött, hogy visszafizeti az adományokat.



A kamionosok nem sokkal később a GiveSendGo keresztény adománygyűjtő platformra váltottak. Az Ontario Superior Court azonban csütörtökön bejelentette, hogy befagyasztja a GiveSendGo számláiról érkező pénzeket. A bíróság az ontariói főügyész mellé állt, aki szerint a pénzt bűncselekmény előmozdítására használták volna fel.



A GiveSendGo válaszul közölte, hogy a kanadai bíróság végzése nem vonatkozik rá, a pénzt továbbra is a tüntetők számára gyűjtik.



A Freedom Convoy aktivistái január 29. óta tüntetnek Ottawa belvárosában, valamint több, az Egyesült Államokba vezető határátkelőt is blokkoltak. Fő panaszuk a határt átlépő kamionosokra vonatkozó Covid-oltási kötelezettséggel kapcsolatos - bár követeléseik kiterjedtek a Covid-korlátozások megszüntetésére és Justin Trudeau kormányának lemondására is.



Pénteken Doug Ford ontariói miniszterelnök szükségállapotot hirdetett a tartományban, és arra szólította fel a tüntetőket, hogy "fejezzék be ezeket a megszállásokat és menjenek haza".