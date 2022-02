Konfliktus

Az USA üzenetet küldött Ukrajnának az orosz invázió előtt

Miközben a Fehér Ház felszólította az amerikaiakat, hogy hagyják el Ukrajnát, és figyelmeztetett egy orosz invázió lehetőségére "bármelyik nap", Antony Blinken amerikai külügyminiszter pénteken felhívta kijevi kollégáját, Dmitrij Kulebát, és "erőteljes" támogatásáról szóló üzenetet küldött.



"Eredményes telefonbeszélgetést folytattam az ukrán külügyminiszterrel [Kulebával] az Ukrajna támogatására és Oroszország további agressziótól való elrettentésére irányuló folyamatos erőfeszítéseinkről. Ukrajna szuverenitása és területi integritása iránti támogatásunk megingathatatlan" - tweetelte Blinken pénteken, miközben ausztráliai és Fidzsi-szigeteki utazáson tartózkodott.



További részleteket Ned Price külügyminisztériumi szóvivő közölt, aki közleményében azt mondta, hogy Blinken azért beszélt Kulebával, hogy "megerősítse az Egyesült Államok határozott támogatását Ukrajna iránt a lehetséges további orosz agresszió egyre élesebb fenyegetésével szemben".



Blinken "aláhúzta, hogy Oroszország bármilyen, Ukrajna elleni agressziójára gyors, súlyos és egységes következményekkel fogunk válaszolni" - tette hozzá Price, és tájékoztatta Kulebát "a de-eszkaláció szorgalmazására, valamint a védelmi és elrettentő intézkedések fokozására irányuló globális erőfeszítésekről" Oroszország állítólagos katonai felvonulásával szemben az ukrán határ közelében.



Az Egyesült Államok biztonsági segítséget és "fokozott gazdasági támogatást" is nyújt Ukrajnának - tweetelte Kuleba, és figyelmeztette Oroszországot, hogy "Ukrajna és partnerei készen állnak arra, hogy határozott lépéseket tegyenek államunk védelmében".



Az Egyesült Államok október vége óta azzal vádolja Oroszországot, hogy "invázióra" készül Ukrajna ellen, rámutatva, hogy szerinte 100 ezer vagy annál is több katonája van a határ közelében. Moszkva ezeket az állításokat "álhíreknek" nevezte, és azt mondta, hogy az orosz csapatok Oroszországon belüli jelenléte nem tartozik Washingtonra.



A hónap elején a Fehér Ház bejelentette, hogy nem használja tovább a "küszöbön álló" szót az invázió leírására, amely több mint három hónapja makacsul nem valósult meg. Pénteken azonban mind Blinken, mind Jake Sullivan nemzetbiztonsági tanácsadó azt mondta, hogy az amerikai hírszerzés arra a következtetésre jutott, hogy az oroszok "bármelyik nap" invázióra készülnek.



Sullivan még a feltételezett inváziót is szemléletesen leírta, és arra buzdított minden amerikai civilt, hogy hagyja el Ukrajnát, amíg még lehet, mivel "nincs kilátás egy olyan amerikai katonai evakuálásra", mint amilyen Afganisztánban volt, ha Oroszország valóban inváziót hajtana végre.