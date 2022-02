Koronavírus-járvány

Átment az első alkotmánybírósági szűrőn a német egészségügyi dolgozók oltási kötelezettsége

Németországban az egészségügyi és az ápolási-gondozási dolgozók oltási kötelezettségétől függetlenül mérlegelik a felnőttek általános oltási kötelezettségének bevezetését. 2022.02.11 11:47 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Elutasította a német szövetségi alkotmánybíróság pénteken az egészségügyben és az ápolás-gondozásban dolgozókat a Covid-19 elleni védőoltás beadatására kötelező törvény felfüggesztését szorgalmazó sürgősségi kérelmeket.



A döntés azt jelenti, hogy egyelőre ugyan lehet alkalmazni a jogszabályt, de az alkotmánybíróság az úgynevezett főeljárásban majd még megvizsgálja, hogy megfelel-e az alaptörvénynek.



A szövetségi törvényhozásban (Bundestag, Bundesrat) decemberben elfogadott törvény szerint az egészségügyi intézményekben (kórházakban, klinikákon, rendelőkben) és az ápolási, gondozási intézményekben (idősotthonokban, bentlakásos gondozási központokban) dolgozóknak legkésőbb március 15-ig meg kell szerezniük a teljes oltást a Covid-19 ellen.



Február elejéig több mint háromszázan nyújtottak be panaszt a törvény ellen az alkotmánybíróságon, és sokan az alkalmazás azonnali felfüggesztését is kérték. A testület egy ilyen kérelemről határozott, de döntése mindre érvényes.



Indoklása szerint a Covid-19 elleni védőoltás igen csekély valószínűséggel jár súlyos mellékhatásokkal, a fokozottan veszélyeztetett emberek egészségét viszont nagyban fenyegeti, ha megfertőződnek a betegséget okozó vírussal (SARS-CoV-2), vagyis a kötelező védőoltásból fakadó esetleges hátrányok kevésbé súlyosak, mint a kockázati csoportokba tartozó embereket a jogszabály felfüggesztése esetén fenyegető hátrányok.



Németországban az egészségügyi és az ápolási-gondozási dolgozók oltási kötelezettségétől függetlenül mérlegelik a felnőttek általános oltási kötelezettségének bevezetését. A szövetségi parlamentben (Bundestag) januárban tartották az első vitát. Ezen nem konkrét javaslatokról tárgyaltak, hanem a megközelítésmódokat, véleményáramlatokat tárták fel.



A szövetségi kormány távol tartja magát a vitától, nem is terjeszt elő javaslatot, álláspontja szerint a képviselőknek önállóan, a frakciófegyelem elvének felfüggesztésével kell dönteniük az ügyről. Ez összefügg azzal is, hogy nincs egység a koalícióban, és a koalíciót alkotó pártokban sem. Az oltási kötelezettséget leginkább a legkisebb kormánypártban, a liberális Szabad Demokrata Pártban (FDP) ellenzik.



Az ügy minden pártot megosztja, kivéve az ellenzék vezető erejétől, a CDU/CSU jobbközép pártszövetségtől jobbra álló, ugyancsak ellenzéki Alternatíva Németországnak (AfD) pártot, amelynek képviselői egységesen elutasítják az oltási kötelezettséget.



A parlamenti vita és az előzetes állásfoglalások alapján három megoldás tűnik lehetségesnek. A minden felnőttre vonatkozó oltási kötelezettség, az 50 éven felüliekre vonatkozó oltási kötelezettség, és az önkéntesség megtartása.

A kormány adatai szerint péntekig a lakosság 74,7 százaléka - 62,1 millió ember - szerezte meg a teljes védőoltást a Covid-19 ellen. A teljes oltás utáni emlékeztető oltást a lakosság 55,2 százaléka - 45,9 millió ember - kapta meg. Az oltatlanok 19,9 millióan vannak, a lakosság 23,9 százalékát teszik ki. Közülük 4 millióan - a lakosság 4,8 százaléka - ötévesnél kisebb gyerekek, akinek egyelőre nincs oltóanyag.