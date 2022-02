Belgium

Több ezer pedagógus sztrájkolt és tüntetett Brüsszelben az ágazat reformjáért

A koronavírus-járvány miatti iskolabezárások, a távoktatás, valamint az adminisztrációs túlterheltség, a munkaerőhiány és az oktatási épületek rossz állapota eredményezte az elégedetlenséget. 2022.02.10 19:08 MTI

Több ezer pedagógus sztrájkolt és tüntetett csütörtökön a belga főváros, Brüsszel utcáin, "irányváltást" követelve a francia ajkú belga régió, Vallónia és a főváros alkotta közösség oktatáspolitikájában - tájékoztatott a The BrusselsTimes hírportál.



A lap szerint a koronavírus-járvány miatti iskolabezárások, a távoktatás, valamint az adminisztrációs túlterheltség, a munkaerőhiány és az oktatási épületek rossz állapota eredményezte az elégedetlenséget a vallóniai és a brüsszeli francia nyelvű iskolák oktatóinak körében. A tanárok az ellen is tiltakoztak, hogy véleményük szerint "a politikusok leértékelik munkájukat, erőfeszítéseiket."



A sztrájk egyik szervezője, a tüntetésen is részt vevő történelemtanár, Jérome Van Styvendael úgy nyilatkozott a helyi sajtónak, hogy "betelt pohár, és már túl is csordult, itt az ideje, hogy a tanárok együtt lépjenek fel az oktatásban uralkodó állapotok ellen". Marie-Louise Houart, egy vidéki gimnázium igazgatónője arról beszélt, hogy a járvány okozta válság, továbbá az oktatásra vonatkozó szabályok folytonos változása erős nyomást gyakorol az oktatásban dolgozók hangulatára.



"Az oktatásnak javulnia kell. Új tanítási módszereket kell biztosítani a tanároknak és a diákoknak. A mostani diákok már nem ugyanazok, mint 10 vagy 20 évvel ezelőtt" - nyilatkozott.



Pierre-Yves Jeholet, a saját kormánnyal rendelkező Vallónia-Brüsszeli Föderáció (FWB) miniszterelnöke egy helyi lapnak adott interjújában azt hangsúlyozta, hogy "megérti a tanárok frusztrációját, de nem tudja elfogadni a politika iránti ellenszenvüket". Kiemelte: annak ellenére, hogy kormánya költségvetési hiánnyal küszködik, 150 millió euró összegű forrást biztosított a járvány hatásainak kezelésére. Hozzátette: a reformokról szóló tárgyalások az FWB kormánya és az oktatási szektor között várhatóan több évig fognak tartani, és erre az időszakra a vezetés további 32 millió eurót különít el az ágazat támogatására.