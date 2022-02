Koronavírus-járvány

Romániában az oltóközpontok csaknem felét bezárják, vagy tesztelési központtá alakítják át

A 19,3 milliós Romániában 8 millió 91 ezer ember, a lakosság 42 százaléka kapott legalább egy adag koronavírus elleni oltást, a felnőtt lakosság átoltottsága 50,5 százalékos. 2022.02.10 18:56 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Romániában a koronavírus elleni oltóközpontok csaknem fele az alacsony kihasználtság miatt felfüggeszti tevékenységét, vagy tesztelési központtá alakul át - derült ki csütörtökön az oltási kampányt koordináló bizottság (CNCAV) heti sajtóértekezletén.



Valeriu Gheorghita katonaorvos, az oltáskampány koordinátora szerint 322 olyan oltóközpontot azonosítottak, amelynek jelentősen csökkent a tevékenysége, ezek közül 171-nek felfüggesztik a tevékenységét, a többit tesztelési központtá alakítják át, vagy kettős (oltási és tesztelési) feladatot fognak ellátni.



Romániában mintegy 750 aktív oltóközpont maradt, ezek egyharmadában tíznél kevesebb vakcinát adnak be naponta. Legtöbbjük nem is üzemel napi 12 órát, hanem csak a hét bizonyos napjain, csökkentett nyitvatartással fogadja a jelentkezőket - magyarázta az oltásparancsnok.



Csütörtöki sajtóértekezletén Gheorghita azt is bejelentette: Románia csaknem egymillió (917 ezer) adag lejárt szavatosságú AstraZeneca vakcinát fog megsemmisíteni. Az ország 4 millió 478 ezer adagot kapott a brit-svéd gyógyszeripari vállalat és az Oxfordi Egyetem által kifejlesztett oltóanyagból, ebből 852 ezret adtak be, további 3 millió 330 ezret pedig sikerült értékesíteni vagy adományként hasznosítani.



A román oltásparancsnok egy korábbi televíziós interjújában úgy vélekedett: ideje újragondolni Románia oltási stratégiáját. Szerinte a következő hónapokban a koronavírus elleni oltás is a nemzeti oltási program részévé fog válni az influenza elleni oltásokhoz hasonlóan, beadásának feladata pedig kizárólag a családorvosi rendelőkre hárul majd, akárcsak a többi vakcina esetében.



Az oltásparancsnok szerint 2 millió 450 ezer ember a harmadik, megerősítő oltást is felvette, ez a jogosultak 54 százalékát teszi ki. Két hete megkezdődött az 5 és 12 év közötti gyermekek oltása is. A korosztályhoz tartozó kisgyermekek közül eddig 7240 kapta meg a vakcina első adagját.