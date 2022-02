Koronavírus-járvány

Brüsszel is betiltotta a kanadaihoz és a franciához hasonló autós felvonulást

Betiltotta a belga szövetségi és a regionális kormány, valamint a főváros vezetése a koronavírus-járvány miatti korlátozó intézkedések ellen, a kanadai példa alapján szerveződő autós és teherautós tüntetést Brüsszelben - közölte a La Libre Belgique című, francia nyelvű belga napilap csütörtökön.



A napilap internetes kiadása arról számolt be, hogy Annelies Verlinden belga belügyminiszter, Rudi Vervoort, a brüsszeli régió miniszterelnöke, és Philippe Close brüsszeli polgármester hivatala csütörtök délben bejelentette: szövetségi, regionális és helyi szinten is megtesznek mindent a belga főváros blokádjának megakadályozására.



A közös közlemény szerint a szövetségi rendőrség a belga határon ellenőrzi a Belgiumba belépő járműveket, és kiszűri azokat, melyek demonstrálni érkeznek. A brüsszeli régió és Brüsszel városa pedig elrendeli, hogy területükön tiltsák meg az autós tiltakozó megmozdulásokat. A három hivatal közötti együttműködés célja, hogy zavartalan maradjon a főváros közrendje - tették hozzá.



A napilap emlékeztetett: a párizsi prefektúra kora délelőtt közölte, hogy a közrend megzavarásának kockázatára hivatkozva nem engedélyezi a szombatra tervezett francia teherautós felvonulást. Információk szerint több konvoj is elindult szerdán a dél-franciaországi Nizzából, a délnyugati Bayonne-ból és Perpignanból Párizs felé, ahol péntek estére szervezik a találkozót. A Convoy France elnevezésű mozgalom blokádokat és konvojos tiltakozásokat tervez a hétvégére, majd hétfőn Brüsszelbe indulna tovább európai megmozdulásra.



Kanadában a koronavírus megfékezését célzó intézkedések és a védőoltással kapcsolatos szabályozás elleni tüntetések alig több mint egy hete több száz teherautóból álló konvojjal kezdődtek. A sofőrök a január közepén bevezetett rendelkezés ellen tiltakoznak, amely arra kötelezi őket, hogy beadassák a koronavírus elleni oltást, ha az Egyesült Államokba vagy onnan kellene árut szállítaniuk. A kamionosok tiltakozásához azóta sok, a járványügyi rendeletekkel egyet nem értő ember csatlakozott.



A tiltakozó kamionosok mindazonáltal hangos, de jelentős kisebbségben vannak, mert az oltásra kötelezett áruszállítók döntő többsége felvette a védőoltást, és Kanada teljes lakosságának is mintegy 80 százaléka az oltás mindkét adagját beadatta magának.