Szabadság-konvoj

Az új-zélandi rendőrség összecsapott a szabadságkonvojos tüntetőkkel - videókkal

Az új-zélandi rendőrség csütörtökön keményen fellépett a wellingtoni parlament előtt tüntetőkkel szemben, több mint 50 embert tartóztatott le, miután erőszakkal feloszlatta a Covid-19 korlátozások elleni tüntetést.



Nem sokkal a dulakodás kitörése előtt a rendőrség letartóztatással fenyegette meg a mintegy 150 fős tüntető tömeget, ha nem hajlandók önként elhagyni a területet. A rendfenntartó erők ezt követően őrizetbe vették azokat, akik figyelmen kívül hagyták a felszólítást.



A tüntetők azt skandálták, hogy "ez nem demokrácia" és "szégyelljétek magatokat", miközben a rendőrök a terület megtisztítását végezték.

A struggle at Parliament pic.twitter.com/eaQ8HcXjNg — Bryce Edwards (@bryce_edwards) February 9, 2022

Protesters are trying to sit down to resist Policing taking back Parliamentary Grounds pic.twitter.com/f0gCy3byO5 — Bryce Edwards (@bryce_edwards) February 9, 2022

A felvételeken látható volt, amint a rendőrök a tüntetők által felállított sátrakat lebontják, és dulakodnak a tüntetőkkel, akik nem hajlandóak maguktól szétoszlani.

Police start taking down protesters tents at Parliament pic.twitter.com/4n2HSvFxPP — Bryce Edwards (@bryce_edwards) February 9, 2022

"A rendőrség továbbra is arra kéri a tüntetőket, hogy békésen hagyják el a Parlament területét, mivel a területet lezárták a nyilvánosság elől" - áll az új-zélandi rendőrség csütörtöki közleményében.



"Továbbra is elismerjük az emberek jogát a tiltakozáshoz, azonban azok, akik törvénytelenül viselkednek, letartóztatásra számíthatnak" - folytatódott a közlemény.



Délelőtt 11:30-ig az új-zélandi rendőrség azt állította, hogy több mint 50 tüntetőt tartóztatott le olyan vádakkal, mint birtokháborítás és akadályozás, amiért a Parlament területén maradtak, miután elrendelték a terület lezárását a nyilvánosság elől.



"A wellingtoniaknak joguk van ahhoz, hogy a folyamatban lévő törvénytelen tevékenység zavarása nélkül éljék az életüket és végezzék a dolgukat" - jelentette ki a rendőrség, és figyelmeztetett, hogy "további erőforrásokat" fognak "az ország minden részéről bevetni" a tüntetések lefojtására, ha azok folytatódnak.



A tüntetők kedden kezdték el lezárni az új-zélandi parlamentet körülvevő utcákat, szolidaritást vállalva a kanadai Ottawában élő kamionosokkal és támogatóikkal, akik jelenleg a kanadai parlament előtt, valamint az amerikai-kanadai határon tiltakoznak a Covid-19 korlátozások és a kötelező védőoltások ellen.



Az új-zélandi tüntetők saját országukban is ellenzik a Covid-19 korlátozásokat, amelyek bizonyos szakmák, köztük az egészségügy, az oktatás, a sürgősségi szolgálatok és a honvédelem számára kötelező védőoltást írnak elő.