Koronavírus-járvány

A francia kormány március végén tervezi az oltottsági igazolás bemutatására szóló kötelezettség megszüntetését

Az oltottsági igazolás akkortól nem lesz kötelező, amikor a kórházakban "normalizálódik a helyzet", azaz a koronavírus már nem tartja nyomás alatt az ellátórendszert. 2022.02.09 20:29 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A francia kormány reméli, hogy március végén, április elején feloldható lesz az oltottsági igazolás bemutatására szóló kötelezettség, miután a koronavírus-járvány miatti egészségügyi helyzet folyamatosan javul. A dokumentumot a hatályos törvény szerint július végéig kell bemutatni az ötvennél több főt fogadó nyilvános rendezvényeken a 16 év felettieknek, kivételt jelentenek az egészségügyi intézmények és a politikai rendezvények.



"A kórházban ápoltak száma még mindig magas, többen vannak, mint a 2020 tavaszi rekord idején, de az előrejelzéseink alapján megvan az okunk azt remélni, hogy idővel a helyzet eléggé javulni fog ahhoz, hogy az utolsó korlátozó intézkedéseket is feloldjuk" - mondta szerdán Gabriel Attal kormányszóvivő. A járványszintet illetően a csökkenés már egyértelmű - tette hozzá.



Gabriel Attal jelezte, hogy az oltottsági igazolás akkortól nem lesz kötelező, amikor a kórházakban "normalizálódik a helyzet", azaz a koronavírus már nem tartja nyomás alatt az ellátórendszert.



A kormányzat oltási stratégiáért felelős biztosa, Alain Fischer szerdán a szenátusban úgy vélte, hogy március vége előtt fel lehet oldani az oltottsági igazolás bemutatására vonatkozó kötelezettséget. Elmondta, hogy ehhez a kórházakban jelenleg még érzékelhető túlterheltségnek el kell tűnnie, és a kórházaknak vissza kell térniük a normális működéshez, valamint a koronavírus elleni oltás emlékeztető adagjából is magas átoltottsági szintet kell elérni. Szerinte mindez elég hamar elérhető lesz, miután a fertőzöttségi szint gyorsan csökken.



Az oltottsági igazolás bevezetésének köszönhetően a kormány múlt héten megkezdte a korlátozások fokozatos feloldását.



Az elmúlt hét napban átlagosan 211 ezer új fertőzöttet regisztráltak naponta, az egy héttel ezelőtti 340 ezer után. A kórházban ápoltak száma is már csökken, de még 33 ezer fertőzött van kórházban, az intenzív osztályokon 3500-an vannak. A súlyos betegek száma hetek óta nagyon lassan csökken.



A koronavírus-fertőzés szövődményeiben 133 ezren vesztették életüket az elmúlt két évben.



Az oltásra jogosultak 95 százaléka, a teljes lakosság nyolcvan százaléka (54 millió) felvette az oltás első adagját, míg 78 százaléka a másodikat, 65 százaléka (37 millió) pedig a harmadik adagot is megkapta.



Az oltottsági igazolást ellenzők eközben a közösségi oldalakon a kanadaihoz hasonló kamionos megmozdulást szerveznek szombatra.

A Facebookon és a Telegramon szerveződő csoportoknak hétfőn már 23 ezer tagjuk volt, céljuk egy széles körű országos megmozdulás szervezése "az alapjogok és a szabadságjogok tiszteletben tartására". Az AFP hírügynökség értesülése szerint hat városból indul majd konvoj a főváros felé, ahol péntek estére szervezik a találkozót. A Convoy France elnevezésű mozgalom blokádokat és konvojos tiltakozásokat tervez a hírügynökség szerint. Rendőrségi források jelezték, hogy "a kezdeményezést komolyan kezelik". A szervezők az AFP-nek elmondták: a résztvevők többsége a sárgamellényes mozgalomból érkezett, akik 2018 végén és 2019-ben szombatonként tüntettek rendszeresen "a gazdagok elnökének" tartott Emmanuel Macron elnök és a kormány reformintézkedései ellen a nagyvárosokban és a közutak körforgalmaiban.