Koronavírus-járvány

Johnson: február végén megszűnhet a fertőzöttek kötelező elkülönítése

Február végéig megszűnhet Angliában a koronavírus-fertőzöttek kötelező elkülönítése - jelentette be szerdán Boris Johnson brit miniszterelnök.



Johnson a londoni alsóházban tartott rövid tájékoztatójában közölte: a csütörtökön kezdődő, február 21-ig tartó parlamenti szünet utáni első napon ismerteti részletesen, hogy a kormány új stratégiája szerint az ország hogyan tud a továbbiakban "együtt élni a koronavírussal".



Azt azonban már most bejelentette, hogy ha a jelenlegi biztató járványügyi folyamatok tartósnak bizonyulnak, várakozása szerint a kormány a még érvényben lévő utolsó hazai korlátozásokat is feloldhatja, beleértve azt a jogi kötelezettséget, amelynek alapján elkülönítésbe kell vonulniuk mindazoknak, akiknek koronavírustesztje pozitív lett.



Johnson szerint a karanténkötelezettség eltörlésére a mostani, március 24-i határidőnél egy teljes hónappal korábban lehetőség nyílhat.



A brit miniszterelnök már január végén, szintén a londoni alsóházban tartott előzetes tájékoztatásában jelezte a karanténkötelezettség közelgő megszüntetését azok esetében is, akiknek koronavírus-szűrési lelete pozitív. Johnson - akkor még a valószínűsíthető időpont megjelölése nélkül - úgy fogalmazott: hamarosan eljön az elkülönítésre vonatkozó jogi szabályozás teljes körű visszavonásának ideje, "ugyanúgy, ahogy azokat sem kötelezi törvény az elkülönítésre, akik influenzásak".



A jelenleg érvényes angliai szabályozás alapján az elkülönítési időszak alapesetben tíz nap, de a pozitív teszteredményt követő ötödik és hatodik napon el lehet végezni egy-egy koronavírus-gyorstesztet, és ha mindkét szűrés eredménye negatív, az elkülönítés a hatodik nap kezdetén befejezhető.



A legutóbbi adatok egyértelműen a nagy-britanniai koronavírus-járvány visszavonulását mutatják.



A brit egészségügyi minisztérium legfrissebb kimutatása szerint a kedd este zárult 24 órában 66 183, az utóbbi egy hétben 509 454 koronavírus-szűrési lelet bizonyult pozitívnak országszerte.



A naponta kiszűrt új fertőződések száma az év első hetében - mindenekelőtt a rendkívül fertőző omikron vírusvariáns gyors terjedése miatt - még rekordot döntött: január 4-én 218 724 új koronavírus-fertőződést azonosítottak, csaknem a 3,5-szeresét a legutóbbi 24 órában kiszűrt új fertőződések számának.



Az elmúlt egy hétben kimutatott új koronavírus-fertőződések száma 20,2 százalékkal csökkent az előző heti adathoz képest. Csökkenésnek indult a koronavírus-fertőződésből eredő, kórházi kezelést igénylő megbetegedések száma is: az utóbbi egy hétben 10 616 pácienst vettek fel a brit kórházak Covid-19 betegség miatt, 10,1 százalékkal kevesebbet, mint egy héttel korábban.