Koronavírus-járvány

Romániában csökkenni kezdett az új esetek száma és a Covid-kórházak telítettsége

Romániában csökkenni kezdett az újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek száma és a Covid-kórházak telítettsége, a halálos áldozatok száma azonban még mindig növekvő tendenciát mutat.



A stratégiai kommunikációs törzs (GCS) szerdán arról számolt be, hogy az utóbbi 24 órában 27 346 koronavírusteszt lett pozitív. Ez kétharmada a múlt heti 40 ezres csúcsnak, és - az ötödik járványhullám december végi kezdete óta először - elmarad az utóbbi két hét átlagától.



Az esetszám visszaesése ezúttal nem azzal áll összefüggésben, hogy kevesebb tesztet végeztek volna. Továbbra is magas ugyan, de csökkenőben van a tesztek találati aránya is: az utóbbi napon kiértékelt minták 28,9 százaléka lett pozitív.



Az omikron vírusvariáns által előidézett járványhullám tetőzését jelzi az is, hogy szerdán már második napja csökkent a kórházi kezelésre szoruló fertőzöttek száma. Jelenleg 11 324 fertőzöttet ápolnak a Covid-kórházakban, közülük 1120-at az intenzív osztályokon.



A GCS jelentése szerint 171 koronavírusos beteg hunyt el: ez 92 százalékkal haladja meg az utóbbi két hét átlagát. Maga a kéthetes mozgóátlag több mint duplájára emelkedett az utóbbi két hétben.



Szerdán - az utóbbi két hét adatai alapján - 89 haláleset számított volna átlagosnak.