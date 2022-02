Koronavírus-járvány

Lengyelországban rövidebb lesz a karanténidő, hamarabb szűnik meg a távoktatás

Lengyelországban a múlt héten már tetőzött az ötödik járványhullám, tartósnak tűnik az a tendencia, mely szerint lefelé hajlik a járványgörbe. 2022.02.09 14:46 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Lengyelországban hét napra rövidítik a karanténidőt azok esetében, akiknek pozitív volt a koronavírus-tesztjük, és egy héttel korábban szüntetik meg az eredetileg február végéig elrendelt távoktatást - jelentette be a lengyel egészségügyi és az oktatási miniszter szerdai sajtóértekezletükön.



Adam Niedzielski egészségügyi miniszter úgy értékelte: Lengyelországban a múlt héten már tetőzött az ötödik járványhullám, tartósnak tűnik az a tendencia, mely szerint lefelé hajlik a járványgörbe. Úgy néz ki, "a világjárvány végének kezdetével van dolgunk" - jelentette ki.



Februárban a fertőzések jelentős apadása várható, és igazából elmúlhat az egészségügyi rendszer túlterheltségének veszélye - mondta el Niedzielski. Márciusban pedig a járványügyi szigorítások feloldásáról szóló "merészebb döntések" lehetségesek - helyezte kilátásba.



Bejelentette: február 15-től tíznaposról hét napra csökkentik a karanténidőt a pozitív teszttel rendelkező, de tünetmentes személyek esetében. Múlt heti kormányzati döntés alapján az orvosok és a rendvédelmisek a karantén ötödik napján végzett negatív vírusteszttel mentesülnek a karantén alól.



Emellett csütörtöktől teljesen megszüntetik azok karantén-kötelezettségét, akik fertőzött személlyel kerültek kapcsolatba. Házi karanténban maradnak viszont továbbra is a pozitív teszttel rendelkezők családtagjai, a beoltottak viszont negatív teszt után mentesülhetnek ez intézkedés alól.



Péntektől tíz napról hét napra rövidítik a karantént a Lengyelországba érkező, uniós védettségi igazolvánnyal nem rendelkezők számára.



Egy másik, a javuló járványhelyzet miatt hozott intézkedés az, hogy mintegy ötezerrel csökkentik a Covid-19-betegeknek szánt kórházi férőhelyek számát.



Przemyslaw Czarnek oktatási miniszter a sajtókonferencián bejelentette: egy héttel - február 21-ig - megrövidítik a január végétől az általános iskola felsőtagozatú osztályai és a középiskolák számára elrendelt távoktatást. Az alsótagozatos osztályok tanulói eddig is a hagyományos oktatásban részesültek.



Szerdai adatok szerint a több mint 38 millió lakosú Lengyelországban egy nap alatt 46 872 új fertőzést regisztráltak, míg az előző hét azonos napján 56 051 fertőzöttet diagnosztizáltak. Kórházi kezelésre 18 952 beteg szorul, mintegy 2,4 ezerrel többen, mint egy héttel ezelőtt, de 62-vel kevesebben, mint kedden.