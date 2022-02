Koronavírus-járvány

Világszerte 17 százalékkal csökkent az újonnan fertőzöttek száma a múlt héten

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) legfrissebb járványügyi jelentése szerint világszerte 17 százalékkal csökkent az új koronavírusos esetek száma a múlt héten az egy héttel korábbi adatokhoz képest, miközben hét százalékkal kevesebben haltak meg a koronavírus okozta Covid-19-ben.



Az új esetek csaknem 97 százalékát az omikron variáns okozza, a többiért a vírus delta változata a felelős - írta kedd éjjel nyilvánosságra hozott jelentésében a WHO.



"Az omikron variáns gyakorisága világszerte nőtt, és a változatot már csaknem minden országban kimutatták" - hívta fel a figyelmet a WHO.



A szervezet ugyanakkor megjegyezte: sok országban, ahol korábban emelkedtek a fertőzésszámok az omikron miatt, már apadóban van a járványhullám. Az Egészségügyi Világszervezet 19 millió újonnan diagnosztizált fertőzöttet és csaknem 68 ezer halálesetet jelentett a január 31-től február 6-ig tartó időszakban.



A WHO hat régiójának mindegyikében csökkent a megbetegedések száma, kivéve a közel-keleti térséget. Itt 36 százalékos növekedést jelentettek, egyebek között az afganisztáni, az iráni és a jordániai fertőzésszámok emelkedése miatt.



Európában a megbetegedések száma hét százalékkal csökkent; visszaesést tapasztaltak például Franciaországban és Németországban. Eközben a térség keleti részén, például Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban és Oroszországban az esetszámok növekedéséről számoltak be. Az amerikai kontinensen harminchat százalékkal csökkent a fertőzöttek száma. Csak az Egyesült Államokban 1,87 millió új esetet jelentettek, ötven százalékkal kevesebbet, mint egy héttel korábban.



A WHO-nak egyelőre csak korlátozott mértékben állnak rendelkezésére adatok a vakcinák omikron variánssal szembeni hatékonyságáról, de eddig úgy tűnik, hogy az oltóanyagok a betegség súlyos lefolyásának megakadályozásában voltak a legsikeresebbek.



A világszervezet szerint az emlékeztető oltások hatására 75 százalék fölé emelkedik a vakcinák becsült hatékonysága minden olyan oltóanyag esetében, amelyről adatok állnak rendelkezésre. Ez az arány azonban három-hat hónappal az oltás után csökken.