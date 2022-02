Állati

Óriáspókot talált az autójában, egy éve ki sem engedi onnan

Egy igencsak méretes pókra bukkant az autójában az Ausztráliában élő 42 éves férfi, Chris Taylor még 2021 februárjában. A legtöbben bizonyára azonnal megszabadultunk volna a nyolclábútól, de Chris nem ezt tette.



A férfi befogadta háziállatnak, és egy éve az autójában tartja a pókot. Még nevet is adott neki Steve-nek szólítja.



"Egy éve a pirosnál álltam, amikor megpillantottam a műszerfalon. Fele akkora volt, mint most, így végig kísérhettem a fejlődését. Volt, hogy kiengedtem őt a kertben, de másnap a napellenző alatt találtam rá, ezért szereti az autómat valamiért" - mesélte a férfi a Mirrornak.



Elmondta azt is, hogy vezetés közben Steve éberen tartja őt, de azt nem igazán szereti, ha az ölében landol. Az utasai pedig egyenesen frászt kapnak tőle, sokszor sikításban törnek ki, amikor meglátják a potyautast.