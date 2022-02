A Szabadságkonvoj mozgalom világszerte elterjedt

A Covid-19 korlátozása és a kötelező védőoltások elleni kanadai típusú Freedom Convoy tüntetések a hétvégén további országokba is átterjedtek, ahogy a mozgalom világszerte teret nyert.



Európában, ahol több uniós tagállamból érkező kamionos konvojok várhatóan február 14-én "ostromolják" Brüsszelt, Finnország fővárosában, Helsinkiben tartottak nagyszabású tiltakozást.



Több tucat teherautó és más, a Convoy Finland elnevezésű konvojban részt vevő jármű elárasztotta a várost szombaton, a résztvevők a koronavírussal kapcsolatos korlátozások megszüntetését és a kormány lemondását, valamint az üzemanyagárak csökkentését követelték.

A helyszínen készült felvételeken látható, amint az aktivisták Finnország zászlaját lengetik és fáklyákat gyújtanak, a kamionosok pedig dudálnak.

A mozgalom odalent is lendületet vett: a jelentések szerint két Szabadság-konvoj tart Új-Zéland fővárosa, Wellington felé.



"Új-Zéland szabadságáért harcolunk" - olvasható a Convoy 2022 NZ Facebook-oldalán közzétett szórólapon. "Békésen akarjuk ezt tenni, és megmutatni a világnak, hogy Mi egyesültünk!".

A konvojok, amelyek becslések szerint mintegy ezer kamiont és más járművet gyűjtöttek össze, várhatóan kedden érik el a várost. A konvojok a hétvégén indultak el Wellington felé, az egyik az északi szigeten lévő Reinga-foktól, a másik pedig a déli Bluffból.



A konvojokat útjuk során a mozgalom támogatói az ország több pontján is üdvözölték, amint azt az interneten terjedő felvételek mutatják.

Never doubt that a group of thoughtful,committed Citizens can change the World,indeed it is the only thing that ever has. You're not alone, we are not anti vaxxers, we are not a fringe minority. Hold the line people. #Convoy2022NZ chr pic.twitter.com/fWbDCCoxZ0